Este es el trastorno mental con el que fue diagnosticado el actor Santiago Alarcón

Santiago Alarcón también es recordado por su interpretación de Jaime Garzón en la bioserie sobre su vida.

No es la primera vez que Santiago Alarcón hace un llamado al cuidado de la salud mental, pero sí que habla abiertamente del trastorno que padece. Recientemente dijo para un programa de televisión que hace dos años fue diagnosticado con bipolaridad, una condición que le provoca altibajos emocionales que pueden ir desde la depresión hasta episodios maníacos.

Te puede interesar: Los refugios de perritos que “ampara” Amparo Grisales

En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social el número de personas atendidas por problemas de salud mental ha aumentado un 34.6% en los últimos cinco años y a nivel mundial esta condición representa un tercio de las incapacidades reportadas, informó la Organización Mundial de la Salud.

El actor, protagonista de la serie El man es Germán, también dijo que toda su vida ha sufrido de depresión, pero los episodios cada vez más continuos lo llevaron a buscar ayuda profesional; sin embargo, no fue atendido de forma correcta y minimizaron los efectos de la enfermedad, hasta que finalmente, hace dos años, le fue dado el diagnóstico de trastorno bipolar.

No es cosa de locos

“Yo toda la vida he sufrido de depresión. Pero sentí que podía pilotearla. Eran bajones. Uno cuando ha tenido tantas cosas no sabe cómo se llama eso, pero es como un vacío, uno sabe que eso tiene un nombre. Eso fue creciendo de tal manera que al final, hace unos tres años, me llevó a una crisis muy fuerte en la que intenté quitarme la vida y fallé. Terminé yendo a una clínica a buscar ayuda profesional. En eso fue muy importante mi esposa. Fue fundamental. Y ella sigue al lado mío. Lo superé. Tengo un cuadro depresivo y tengo la terapia, y sigo viviendo con eso”, señaló al programa Lo sé todo.

También puedes leer: ‘Oscuro Deseo’: Alejandro Speitzer y Maite Perroni recibieron apoyo psicológico

Santiago, casado con la también actriz Chichila Navia, enfatizó en la importancia de tomarse en serio los temas de salud mental y no prestar atención únicamente sobre la salud física. Actualmente acude a terapia de forma semanal y tiene tratamiento con medicamentos. Dijo que al apoyo de su familia ha sido fundamental en todo el proceso para lidiar con la enfermedad e incluso decidió crear un canal de YouTube en el que hablará de este y otros temas de su vida personal.