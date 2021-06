Ester Expósito defiende a Alejandro Speitzer tras los rumores de separación

Desde hace unos días, varios medios han registrado que Ester Expósito y Alejandro Speitzer habrían terminado su relación. La pareja se conoció en la filmación de la serie de Netflix”Alguien tiene que morir” y que salió al aire el pasado mes de octubre de 2020.

Te puede interesar: Jennifer López se mudará a Los Ángeles para estar más cerca de Ben Affleck

Los rumores de la ruptura comenzaron porque las publicaciones de ambos en redes sociales han cesado. Además, la reconocida actriz de Élite, Ester Expósito, habría subido un vídeo que borró rápidamente con Itzan Escamilla. Él es compañero de reparto de la artista en la afamada serie española y en el vídeo se les veía de fiesta.

El punto clave que pareció confirmar el fin de la relación fue que el pasado 4 de junio ambos asistieron a un evento de Bulgari, pero lo hicieron de forma separada. Cada actor llegó por su parte, lo que avivó la teoría. Ante los rumores, Expósito acudió a sus historias en Instagram para pedir respeto por el actor mexicano.

Aunque no desmintió los rumores, la española dijo “me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”.

Añadió además que “jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o han estado cerca de él lo sabemos”.

El mensaje concluyó diciendo que “solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no”.

Lee también: Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y las excentricidades de otros millonarios

Y aunque la defensa de la actriz fue tajante y directa, a pesar de no confirmar o desmentir los rumores en cuestión, el mexicano también ha hecho declaraciones al respecto. A través de sus historias en Instagram, el intérprete dijo “lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar”.

Si bien sus palabras agradecen la defensa de Expósito, tampoco arrojan luz sobre el fin de la relación. Habrá que esperar a que los actores decidan hacer una declaración al respecto.