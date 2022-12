Evaluna y Camilo: aumentan los rumores de crisis en la pareja. Esta sería la razón

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres este año de una bebé a la que le han puesto índigo. Casi después de la cuarentena la pareja decidió emprender vuelo para iniciar la gira del cantante colombiano ‘De adentro pa’ fuera’ donde ha estado recorriendo varios países, estuvo en México, Europa y Estados Unidos.

El colombiano no ha querido que su trabajo interfiera con su vida personal, junto a su esposa, Evaluna y su hija, así que los dos han decidido

¿Qué pasó con la relación de Evaluna y Camilo?

Camilo y Evaluna empezaron a salir luego de conocerse en el programa Factor X donde él era participante y su suegro jurado.

La pareja contrajo matrimonio y cada paso que iban dando en su relación lo mostraban en redes o lanzando nuevas canciones.

Así lo hicieron cuando anunciaron a sus seguidores que estaban por convertirse en padres con el éxito musical “Índigo”.

Ahora, con la llegada de la pequeña han estado un poco distantes de las redes sociales y volvieron al ruedo con sus compromisos laborales, por lo que algunos piensan que podrían estar en crisis.

¿Evaluna y Camilo en crisis?

Según algunos medios, la pareja estaría pasando por una crisis pues una persona cercana a la familia reveló algunos secretos de ellos.

Según lo dicho por esta persona, “las discusiones comunes entre una pareja se han salido un poco de control en este matrimonio y han llegado a ser algo graves“, destacó Canal RCN.

La fuente también habría revelado un detalle interesante que tiene que ver con que sus discusiones son por el desorden que tienen ambos en su hogar.

Dijo que en la casa donde conviven los dos han llegado a acumular bastantes cosas que en un tiempo no resultan usando pero sí generando peleas entre ellos debido a la cantidad de detalles que estarían regados por su casa.

Ante ello, ninguno de los dos artistas se ha referido al tema bien sea para aclararlo o para desmentirlo. Por lo pronto sus últimas publicaciones han sido amorosas pues en uno de los últimos videos conocidos Camilo grabó a Evaluna aprendiendo a hacer natilla y en el otro publicó un video de los pies de él, de Evaluna y de su pequeña Índigo.

Cabe recordar que en una entrevista que brindó Camilo a EFE, dio a conocer que su música no tendría sentido si no cuenta las vivencias de su carrera.

“Soy un cantautor que su materia prima es la honestidad de lo que está viviendo, no encuentro la manera de vivir mi oficio sin representar lo que estoy viviendo y eso no me parece un riesgo”, dijo Camilo a EFE.

En medio de la gira que hizo por México junto a su esposa Evaluna y su hija Índigo, Camilo dio a conocer los cambios que ha tenido su vida y su relación con la llegada de su bebé.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘La Tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, afirmó el artista.

Camilo señaló que los cambios no han sido negativos, al contrario, la llegada de Índigo hizo que su relación con Evaluna se afianzara.

“Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía, […] y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”.