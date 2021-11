Federico Uribe, el hombre que convierte balas en obras de arte

Federico Uribe es el autor del afiche oficial del importante premio que se entregará este 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.). La obra es un colorido ramillete de flores y gramófonos inspirado en la conocida pintura ‘Mano con ramo de flores’ de Pablo Picasso.

En entrevista con la Revista Cromos, Federico Uribe nos contó más de su vida desde Miami, su historia, logros y la parte de su proceso creativo con sus obras.

¿Cómo fue su infancia, rodeado de mucho arte?

No realmente. Mi papá era ingeniero civil, de ingeniero tenía la cabeza. Mi mamá era economista. Pero si era más creativa tenida un sentido estético, refinado y sofisticado sin pretensión Decoraba la casa con gusto, mi abuelo paterno hacía talabartería como hobby y hacía las riendas de sus caballos. Tal vez por allí tengo algo.

¿De qué artista colombianos o extranjeros se inspiró para hacer sus obras?

Mi trabajo está más inspirado en historia de le arte clásico principalmente italiano como Caravaggio, Tiepolo, Tiziano, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Tengo poca relación con arte contemporáneo, no leo revistas y el arte conceptual me aburre mucho. Confieso mi ignorancia sobre arte contemporáneo colombiano dado que yo salí del país hace más de 30 años y cuando voy no tengo contacto. Me gusta Mateo López y Miler Lagos, Juan Fernando Herrán de los pocos que conozco. De artistas vivos me gusta Theo Jansen.

Yo creo que la inspiración no viene del arte sino de todas las experiencias vitales, la vida amorosa, la relación con la realidad política, las cosas que te preocupan o te hacen feliz. Mi primera fuente de inspiración es la naturaleza que es de donde sale todas las concepciones de belleza.

Los artistas (no se si soy uno) solo se autorretratan, el arte no es para generar conocimiento sino para transmitir emociones, las razones de Rembrandt o lo que pensó, que hacía o quería hacer ya no es importante, lo que es importante es la imagen que quedó la manufactura que habla de su ira y de su vanidad.

¿Cómo inició el proceso de encontrar piezas y convertirlas en obras de arte?

Yo siempre quise ser pintor, pero no logré ser el pintor que quería ser. No es lo mismo que el virtuoso que aprende con disciplina, yo soy disciplinado y pinté muchísimos cuadros que tenían intención de claroscuro, atmósfera de pintura religiosa. Sin ser, un día no pude hacerlo más porque eran cuadros más bien dramáticos y tristes. Perdí la motivación porque yo ya no estaba viviendo un momento de mi vida ni dramático ni triste. Así que intenté aprender a bordar para hacer las sábanas y los manteles de mi casa y yendo a las tiendas de hilos y comencé a comprar cosas que me parecían atractivas e inicié con ellas y bueno encontré la persona que era, me identifiqué con la artesanía que implica la compulsividad repetitiva del gesto, me acercó a la naturaleza del hombre que soy.

¿Cuánto demora su proceso creativo en cada pieza?

El proceso creativo es el instante del invento. Una imagen que aparece arbitrariamente en tu cabeza inspirado por un instante fortuito. Puede ser un libro, una película o un paquete de papas. Ya la realización de las ideas es otra cosa casi siempre muy larga y dispendiosa. Cada vez que le encuentro el uso de un material tengo que inventar la técnica, es decir, ensayo error, error, error, error … algunas veces acierto.

¿Cuál es su opinión sobre la pandemia y qué tanto lo afectó o tal vez fue una oportunidad para su arte?

Yo pensé que la pandemia sería un espacio de reflexión, sobre las prioridades que tenemos todos en el mundo contemporáneo. Que esencialmente le hemos dado la espalda a la naturaleza. Yo pensé que el resurgimiento de naturaleza nos haría amarla más, pero creo que al final no importó.

Pensé sobre la importancia contemporánea de perseguir y ser perseguido en redes. Pensé que dado que la gente no pudo tomarse fotos en su simulacro de felicidad y de éxito iban a pensar o entender que no era realmente importante. Yo trabajé todos los días de la pandemia como si fuera miércoles, yo estoy obsesionado y eso no la va a parar ninguna proteína.

¿Cómo fue su colaboración con Maluma?

Bueno, la colaboración con Maluma fue una experiencia. Él es un hombre joven que canta cosas que yo desconocía y que tiene un poder mediático enorme. A través de su diseñador de interiores él me compró un cuadro y después el vino a pedirme el favor que le ayudara a recoger fondos para su fundación que a su vez le entregaría estos fondos a organizaciones no gubernamentales que protegen el medio ambiente y bueno la protección del medio ambiente es mi manera de ser místico. Y por eso quise ayudarlo. Hice una exposición grande y le doné el 33 % de lo conseguido, que terminó siendo una cantidad de dinero importante.

¿En qué momento del arte se encuentra ahora, todavía hay metas por cumplir?

Yo no tengo momentos en mi trabajo yo soy disciplinado y produzco muchas cosas en muchas direcciones todo el tiempo. El límite es lo que yo puedo financiar. En este momento hago varias cosas al tiempo:

1. Estoy haciendo una instalación con maletas que se llama “El Emigrante”.

2. Estoy construyendo con cajas de luz, pinturas con radiografías.

3. Estoy construyendo un bosque de árboles construido con objetos de madera (ganchos de ropa, muletas. Sillas, corchos, raquetas de tenis. La meta es ver estas cosas hechas y el sueño es que me den una exposición institucional en un museo en Colombia.

¿Cuál será su próxima obra y que viene para el 2022?

Tengo una exposición en Alemania en abril, una en el Hudson River Museum en New York en octubre, una exposición en un museo de ciencia en Calgary Canadá, una exposición en Qatar. En octubre. En el intermedio participó en ferias de arte contemporáneo alrededor del mundo todo el año. Mi fantasía es hacer esculturas públicas que cambian el paisaje y la arquitectura de las ciudades.