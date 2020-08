Ni siquiera las grandes cadenas de televisión escapan a la crisis generada por el Covid-19. La semana que pasó fue la última de María Celeste Arrarás en el programa Al Rojo Vivo, que se emite por Telemundo, tras 18 años al aire.

María Celeste Arrarás es una periodista puertorriqueña, muy conocida entre el público hispano de los Estados Unidos, ya que durante 18 años fue la directora y conductora principal del programa Al Rojo Vivo. Según informó a través de sus redes sociales, la cadena NBCUniversal suspendió su contrato debido a la crisis sanitaria por el Covid-19.

“Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años”, escribió las tres veces ganadora de premios Emmy en su cuenta e Instagram, y aunque aún no tiene un nuevo trabajo, también señaló que su carrera no termina en este punto.

Lo que han informado medios internacionales es que la salida de María Celeste hace parte del recorte de personal que ha tenido la cadena durante la pandemia y que ha sido a unas 5.000 personas, lo que equivale al 10% de su plantilla. Por lo pronto, y según la propia presentadora, el programa que fue su idea original, no se acaba, pero sí tendrá varios cambios.

María Celeste también se ha destacado como escritora y en 2010 estuvo envuelta en una gran polémica con la familia Quintanilla, tras el lanzamiento de la serie documental El secreto de Selena, basada en el libro que ella misma escribió acerca de la asesinada estrella del tex-mex.

