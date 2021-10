Gina Parody: cambió la política por la literatura

¿Cómo terminaste escribiendo?

Después de estar tantos años en la política me tomé un espacio para mí. Hacer un doctorado era una deuda que tenía conmigo misma. Arranqué haciéndolo en economía, pero al mismo tiempo buscaba un oasis y lo hallé a través de cursos de literatura. Tomé de todo: poesía, novela e historias cortas. Adquirí la disciplina de escribir y terminé haciendo 10 historias que llamé 10 maneras de salir del clóset. Cuando se las mandé a mi editora me dijo: “Creo que de una de ellas deberíamos sacar una novela”. Ambas coincidimos en cuál era la que podíamos tomar, y ahí nació mi primera novela.

¿De qué trata Mujer amurallada?

Es la historia de Magdalena, una joven cartagenera que en el transcurso de la novela encuentra una cantidad de murallas que la rodean, prejuicios sociales de temas que para ella son importantes, como la libertad y la igualdad. Poco a poco se va dando cuenta de que las murallas más grandes realmente están dentro de ella, y que son esas las que tiene que destruir.

¿Por qué escogiste Cartagena para narrar la historia?

El Caribe ha sido parte de mi vida, de mis memorias, de mis recuerdos y de mi desarrollo como ser humano. Nací y crecí en Bogotá, pero buena parte de mi tiempo la he pasado en Barranquilla, en donde nacieron mis padres, y en Cartagena. En la capital estaba en una casa en la que no se cocinaba ajiaco, sino sancocho, y los domingos comíamos sagradamente arepa de huevo.

¿Qué tanto hay de ficción y qué tanto de realidad de tu propia historia en Mujer amurallada?

Vargas Llosa, en el libro Historia de un deicidio, sostiene que los escritores tienen tres tipos de fantasmas: los históricos, los culturales y los personales, y creo que eso es así. La historia de Magdalena tiene esos tres fantasmas. Hay un momento que es calcado de mi realidad, que es cuando la protagonista está en el carro con su mamá y le dice que le gustan las mujeres. Esto me ocurrió a mí.

¿Cómo fue el proceso creativo de la novela?

Requirió de mucha disciplina. Desde hace cinco años, en Nueva York, dedico las mejores horas del día para escribir, que para mí son las mañanas. Me gusta levantarme temprano, tipo 5:30, y arrancar escribiendo 3 o 4 horas y, como hay días que sientes que todo está fluyendo, también hay unos en los que no, entonces me obligo, con cronómetro en mano, para no dejarme ganar de la mente perezosa. Eso me ha ayudado muchísimo, hasta para el doctorado.

¿Y vas por la segunda edición?

Sí, desde las primeras semanas las ventas fueron buenas y la editorial mandó a imprimir una segunda edición. Estoy feliz de tener tantos lectores. Creo que Mujer amurallada ha llegado a los corazones de muchos y de muchas.

¿Qué pasará con las otras nueve historias cortas que escribiste?

Las tengo reposando. Hace rato que no las miro. En este momento estoy escribiendo otra cosa. Es una novela, también de género, pero que se cuenta desde otro ángulo. Pienso que finalmente los escritores lo que queremos es comprender el mundo, entender qué sucede y, por supuesto, el tema de género es algo que me rodea, que está ahí y que quiero comprender mejor.

¿En dónde queda la política?

Me siento feliz de lo que hice, como la Ley de Infancia, el que hoy los estudiantes más pobres puedan tener acceso a las mejores universidades del país y que la calidad de la educación se haya movido en números, pero también creo que la vida tiene capítulos que se abren y se cierran, y cerré ese de la política y abrí otro hermosísimo para mí, que es la literatura.