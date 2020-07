Bryan, hermano de la cantante Britney Spears, recordó que la estrella del pop lleva años tratando de recuperar el control de sus finanzas y hasta de sus asuntos más cotidianos.

Trece años han pasado desde que Britney sufrió la crisis nerviosa que terminó con ella en un centro psiquiátrico y con la imposición de una tutela sobre sus asuntos financieros, la cual quedó a cargo principalmente de su padre Jamie, pero también de algunos miembros de su círculo cercano y hasta de varios managers. Según su hermano mayor, ella está harta del poco manejo que tiene sobre su propia vida.

A pesar de que Britney ha gozado de una relativa estabilidad emocional en los últimos años, salvo a algún ingreso ocasional a centros de apoyo psicológico, sigue sin tener el manejo de sus finanzas. Es por esto que Bryan, de 43 años y productor cinematográfico, alzó la voz para pedir, que al menos, recupere su independencia económica.

“Britney siempre ha querido salir de ese nivel de control. Tiene que ser muy frustrante para ella, yo lo entiendo. Independientemente de que se haga de buena fe y para ayudar, o de que sea más opresivo, tener a alguien que te está diciendo constantemente lo que tienes que hacer, debe de ser muy frustrante”, declaró Bryan en el podcast As Not Seen on TV, sobre el polémico sistema de custodia, el cual dirige ahora su manager Jodi Montgomery. Esto, después de que Jamie Spears se la cediera tras tener un conflicto con Kevin Federline, ex de Britney y padre de sus hijos, y quien lo acusó de maltratar a uno de sus nietos.

Antes del pronunciamiento de Bryan, reconocidas figuras del entretenimiento como Miley Cyrus, Paris Hilton y Cher habían declarado su apoyo al movimiento emprendido por sus fans en redes sociales, bajo el #FreeBritney. El objetivo es ejercer presión para que, en el próximo mes de agosto, cuando se reactive el juicio que revisará la tutela, le devuelvan al menos, cierta independencia en cuanto a su dinero y asuntos personales a la artista.

Aunque, no todos creen que Britney esté lista para hacerse cargo de sí misma. El portal internacional de noticias, TMZ, publicó al respecto: “Está pasándolo mal. Su medicación ha dejado de funcionar y sus médicos no consiguen encontrar la combinación que le permita mejorar”.

