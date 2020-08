La actriz australiana Rebel Wilson sufrió un episodio de salud que la hizo tomar la decisión de bajar de peso, aunque también tuvo que despedirse de grandes sumas de dinero por parte de algunos productores que insistían en que protagonizará personajes de mujer gorda y graciosa.

“Cumplí 40 años el pasado marzo, así que pensé ‘ya está bien, este va a ser el año en el que me concentre mucho más en mi salud’. La prioridad no es la de perder peso, sino el cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me paga un dineral por comer de más para que mi carisma empate con mi estilo bromista”, afirmó Wilson.

La actriz no la ha tenido nada fácil, pero aún sí ha logrado bajar 25 kilos y luce muy diferente, aunque aún no cumple su meta de llegar a los 75 kilogramos de peso. Cuando a principios del año dijo que este 2020 sería el año de la salud, le llovieron críticas en redes sociales, asegurando que no dejaría de ser la famosa gordita de la pantalla grande. Pero les calló la boca a todos.

Aunque su gran motivación fue que llegó al cuarto piso, hubo un episodio mientras esquiaba en Aspen, Estados Unidos, lo que la hizo decidirse por nuevos hábitos de vida, más saludables. Debido a la presión de las botas que usaba dejó de sentir una pierna y se perdió por horas en la montaña. Esa fue la gota que derramó el vaso. A partir de ese momento, prometió públicamente que emprendería un nuevo camino sin recurrir a las cirugías.

Rebel apareció en el programa australiano Sunrise, donde habló sobre su rutina de ejercicios durante el confinamiento, sus hábitos alimenticios y el apoyo que recibe por parte de sus amigos y familiares. Su entrenador personal, que ha sido vital en su cambio físico, es Gunnar Peterson, quien es el favorito de las celebridades.

La australiana no ha abandonado la actividad física, ni siquiera durante el confinamiento por el Covid-19, y aunque reconoce que hay días en que piensa en desistir, se ha empezado a sentir y ver diferente, por lo que está muy motivada en cumplir la meta. “Trata de echarle un poco de ganas todos los días… Sé que algunos son muy frustrantes. Si sientes que quieres darte por vencida, o te cansas de no ver progreso… debes saber que vienen cosas buenas”.

