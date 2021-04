Luego de que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, acusara a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, la rockera le contestó y Frida nuevamente arremetió contra su mamá. El escándalo es cada vez mayor.

La pelea entre Alejandra Guzmán y su hija está tomando proporciones mayúsculas. Cada vez que alguna se pronuncia lo hace de forma pública y se han convertido en la comidilla de la prensa. Hay quienes creen que Frida lo hace para llamar la atención debido a que no es la primera vez que acusa a su familia de hacerle cosas horribles, como también hay quienes están seguros que Frida está hablando con la verdad y han puesto en tela de juicio la conducta del progenitor de Alejandra, y así mismo, la de ella.

Frida dijo en un programa de televisión que su abuelo, Enrique Guzmán, tocaba sus partes íntimas cuando niña y que abuso sexualmente de ella. También dijo que perdió la virginidad, víctima de violación por parte de uno de los amigos que su mamá llevaba a los hoteles donde se quedaban en las giras. Frente a la segunda acusación Alejandra no ha dicho nada pero con relación a las acusaciones de su padre publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que le pedía a Frida acercarse para resolverlo con un terapeuta y lejos de los medios. También aseguró, en sus propias palabras, “meter las manos al fuego” por su padre.

Te puede interesar: Hija de Alejandra Guzmán hace escalofriantes revelaciones

No tardó mucho una nueva respuesta de Frida. La joven intérprete emitió un comunicado en el que le pide a su mamá que no cubra más a su agresor y relató otros supuestos episodios de abuso cometidos contra Alejandra: “Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”.

Frida finalizó su mensaje diciendo que se siente muy orgullosa de no callar una situación que le viene haciendo daño hace mucho tiempo y su denuncia es aplaudida por colectivos de mujeres en México. Su padre, Pablo Moctezuma, que vive ahora con ella, ha salido en su defensa también. Dijo que “no tiene duda alguna y apoya a Frida al cien por ciento”, sobre las declaraciones del presunto abuso sexual que sufrió por parte de Enrique Guzmán cuando era una niña de 5 años. Los fans de Alejandra se dividen en opiniones y esperan por el próximo capítulo de este drama, digno de telenovela.

También puedes leer: La nueva versión de “El príncipe del rap” no será una comedia