Historias de vida: una enfermera incansable

Una heroína sin capa o simplemente una enfermera que rinde homenaje a su profesión todos los días. La historia de Yanira Carreño es inspiradora para sus colegas o cualquier persona que baje los brazos frente a la adversidad. “Lo mejor de ser enfermera es estar siempre para alguien, sin importar las circunstancias, su rol o su estrato social”, dice a Cromos.

Yanira Carreño, una mujer con gran corazón

Trabaja hace nueve años en Compensar como enfermera jefe de los programas de Promoción y Prevención. “Compensar es un gran apoyo, principalmente para el paciente y sus colaboradores”, sostiene.

Yanira un día pasó de ser enfermera en su trabajo a serlo también en su casa. El aprendizaje diario hoy lo aplica con el paciente más importante: su hijo Samuel. Cuando estaba embarazada le diagnosticaron una malformación. Ella se resistió a la opción de interrumpir la gestación. “Samuel es la demostración de que definitivamente estudié enfermería con un propósito grande”, confiesa.

A los cinco meses de embarazo, el médico le informó que su hijo tenía una atresia de esófago, una enfermedad en la que el órgano no se desarrolla completamente. A pesar de la noticia, Yanira y su hijo continuaron su camino con fe. Desde que el niño nació ha afrontado los retos con determinación. Tras varias cirugías complejas, la protagonista de esta historia tiene un mensaje para los lectores: “Luego de todo este ciclo que hemos vivido, me di cuenta de que Dios puso en mi camino muchos objetivos, y mi razón de ser realmente es sacar a Samuel adelante. Nunca me rendiré”.

Actualmente, Samuel avanza en su recuperación y pasa los días entre el deporte, el estudio y los chequeos médicos, feliz al lado de su mamá. Yanira es un enfermera dedicada que sigue dando lo mejor de sí en favor de sus pacientes.

