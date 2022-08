Nunca es tarde para seguirse proyectando

Hace dos meses Luz Mery recibió una noticia inesperada: la ascendieron. La notificación la sorprendió porque está cerca de jubilarse. En dos años dejará su labor como asesora integral de acompañamiento al cliente, en Compensar, para atravesar una etapa a la que la mayoría de los colombianos le teme.

‘Aquí nos prepararan para la jubilación, nos enseñan a vernos como personas que tienen mucho para seguir dando. Me proyecto como una mujer empresaria, la verdad mi deseo es continuar trabajando en el plano social, tengo mucho que dar’, dice la protagonista de esta historia

Luz Mery y sus compañeros próximos a pensión reciben orientación y acompañamiento para la creación de su proyecto de vida en etapa de retiro.

Hoy en día, esta bogotana de 55 años se prepara para despedirse de una organización con la que ha crecido personal, laboral y profesionalmente.

Y, aunque los sentimientos son encontrados, se proyecta para seguir construyendo su futuro consciente de que los obstáculos solo están en la mente. “Compensar me ha dejado varias enseñanzas, la primera es pensar en mi bienestar a futuro, saber que laboralmente voy a cerrar un ciclo, pero no es un cierre total. Me dejó también la formación para manejar mis finanzas personales y soltarme para volar”, sostiene Luz Mery.

El futuro es ahora, y ya sabe que nunca es tarde para emprender. En Compensar ha adquirido la experiencia de desarrollar talleres y actividades que puede aplicar con población joven cuando decida hacer realidad su proyecto. “Quiero empoderar a las población que apenas está empezando su etapa laborar, para que tenga una misión bien estable y fuerte”, concluye.