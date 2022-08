Los protagonistas de Noticia de un Secuestro revelan detalles de la serie

Luego del éxito que ha sido ‘Primate’, Prime Video regresa con otra serie con sello colombiano, ‘Noticia de un Secuestro’, inspirada en la novela homónima de Gabriel García Márquez y que se encuentra desde ya disponible en la plataforma de streaming.

Esta es una historia que mantiene a los espectadores en el borde del asiento a lo largo de sus seis episodios, es el calvario que vive un grupo de personajes que fueron secuestradas en los años noventa por narcotraficantes.

El elenco está conformado por Cristina Umaña, Juan Pablo Raba, Majida Issa, Carmenza Gómez, Julieth Restrepo, Nydia Quintero y más. La dirección está a cargo de Andrés Wood, que también se encargó de la producción ejecutiva al lado de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone, Patricio Pereira, Lourdes Díaz, Stuart Ford, Cristina Garza y Rodrigo García, hijo de García Márquez.

Cromos conversó con los protagonistas de Noticia de un Secuestro para conocer un poco más de su experiencia con este proyecto.

Para empezar, Cristina Umaña, que interpreta a Maruja Pachón, expresó cómo se siente con la llegada de esta serie en el repertorio de su extensa carrera:

“Me siento profundamente honrada y feliz de ser parte de esto, y que esto haya llegado a mi carrera en este momento, porque como actriz me siento otra, tuve una experiencia increíble haciendo esta serie, trabajando con Andrés, con Julio, con todos estos compañeros y compañeras tan talentosos, talentosas, fue un regalo muy especial, además de poder hacer una obra de ‘Gabo’ que me encanta como Noticia de un Secuestro. Para mí es un gran logro profesional, ¿a dónde me va a llevar? No tengo ni idea, espero que a lugares maravillosos, pero me siento muy feliz con todo lo que ha sucedido”.

Ve a continuación la entrevista completa con los protagonistas de Noticia de un Secuestro:

Juan Pablo Raba le da vida a Alberto Villamizar y habló de lo que representa para él este nuevo papel, teniendo en cuenta que él ya ha trabajado en producciones que retratan el narcotráfico en Colombia:

“Muy importante que llegara en este momento de mi vida, de mi carrera, en donde ya había decidido que quería empezar a contar otro tipo de historias, empezar a participar en otro tipo de producciones e interpretar otro tipo de personajes. Después de esa decisión, que este haya sido el primer proyecto que habla tan bien y con tanta profundidad de las víctimas es sumamente importante para mí y me siento muy agradecido con todo lo que ha pasado alrededor”.

Por último, no menos importante, Majida Issa (Diana Turbay) hizo referencia a algún recuerdo agradable o anécdota sobre las grabaciones de Noticia de un Secuestro:

“Momentos lindos todos, este proyecto me reconcilia con mi profesión de una manera muy bonita, llega en un momento en el que yo estaba desilusionada y esto es una anécdota personal y llega este proyecto a mi vida y con estos compañeros, con este equipo de producción y con estos directores que no se sabe cuál de todos es más apasionado, juicioso, estudioso, ama su trabajo, da lo mejor.

Entonces llegar a un set donde todos estamos dando lo mejor y ver el interés de todos por contar las cosas con profundidad, con amor, tratando de aportar lo mejor de sí, a mí me hizo nacer de nuevo como actriz en cierta manera y probarme desde otros lugares y reconciliarme con mi profesión, volver a pisar un set con ese anhelo profundo de que no se acabe el día que es tan bonito”.