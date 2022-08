Petro lleva dos días y ya le está dando: la crítica de Iván Mejía por un ministro

Iván Mejía no está retirado de la opinión pública. La cuenta de Twitter del periodista deportivo es una tribuna en la que se reflejan varios seguidores, sobre todo los que aprecian fútbol. Algunos ven en el hincha del América de Cali una voz que va de frente, sin temor a levantar las ampollas de los poderosos. Su postura es muy distinta a la de Carlos Antonio Vélez, que siempre ha apoyado abiertamente al uribismo.

Quizás una opinión como la de Iván Mejía es importante para una verdadera democracia, en la que debe primar el respeto por la libertad de expresión. El antiuribismo de Mejía no lo nubla a la hora de criticar a Gustavo Petro, el candidato por el que se decantó en las últimas elecciones.

En su segundo día de trabajo, el presidente nacido en Ciénaga de Oro (Córdoba) recibió la primera diatriba del que hizo parte de El pulso del fútbol, un programa radial electrizante y entretenido, al lado de Hernán Peláez.

La asignación del nuevo ministro de transporte

A Iván Mejía no le gustó el nombramiento de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte. Así se expresó el analista en su perfil de Twitter, en la que tiene medio millón de seguidores.

Guillermo Reyes ministro? Presidente, se le fueron las luces. Lagarto,plagiador e intrigante . — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) August 7, 2022

Su comentario se suma a otro que está acompañado por una fotografía, en la que figuran el presidente Gustavo Petro con Dilian Francisca Toro, la dirigente vallecaucana que en días pasados se unió a la coalición del gobierno después de perder en las últimas elecciones con su ficha Federico Gutiérrez.

Todos por su pedazo de mermelada. Estos políticos no nos engañan: son pícaros!!! https://t.co/U6lKUSVmuM — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) July 20, 2022

Iván Mejía y su recordada crítica a Falcao García

“Qué pena, yo quiero mucho a Falcao, pero me parece que es un exfutbolista. Él tendría que pensar en dejar de ganar millones y millones para su iglesia, que no es el gran contribuyente de su iglesia. Debe dedicarse a jugar al fútbol en un equipo de media tabla, donde pueda jugar 90 minutos...”, manifestó Iván Mejía en una entrevista radial en 2015.

El periodista recibió críticas de varios seguidores en las redes sociales, pues Falcao retomó su nivel en Mónaco y fue convocado al mundial de Rusia 2018, en el que le anotó un gol a la selección de Polonia.

Meses después de su comentario, Mejía manifestó que lo habían sacado de contexto: “Yo no estaba equivocado, lo que pasa es que la gente no sabe entender ni leer; dije era un exjugador porque en ese momento estaba lesionado y llevaba 9 meses sin jugar. Me sacaron de contexto”.

