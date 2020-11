El reguetonero paisa se confesó con sus seguidores en Instagram. Dijo que no pasa por un buen momento, pues ha vuelto a recaer en la ansiedad y depresión, trastornos que sufre desde hace un tiempo y que con ayuda psiquiátrica intenta superar.

Bien dicen por ahí que unas son de cal y otras son de arena. Mientras J Balvin acaba de lanzar Billetes azules, el nuevo sencillo del puertorriqueño Kevvo, que ya empieza a sonar en las radios de todo el mundo, su estado de ánimo no es el mejor: “En este caso me tocó la ansiedad y un poco de depresión”.

Tampoco es la primera vez que le sucede. De hecho, el paisa ha dicho que estos trastornos en su salud mental iniciaron con episodios hace unos 7 u 8 años, y aunque al principio se rehusó a buscar ayuda, reconoce que cuenta con asesoría psicológica y psiquiátrica, y se ha vuelto un abanderado de estas luchas silenciosas.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad y que todo está perfecto porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable... Entonces agradecerles que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto, cuando pase toda la tormenta estaré por aquí haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no estoy pa' eso, sino para ser siempre real y compartir lo que siento en el momento”, expresó en su cuenta de Instagram.

La gran mayoría de seguidores y amigos de la artista le han expresado su solidaridad por la depresión que le aqueja, que según la Organización Mundial de la Salud es un trastorno mental serio, “que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”. Puede llegar a hacerse crónico y dificultar sensiblemente el desempeño de la persona en sus actividades diarias ¡Pronta recuperación!

