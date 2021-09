J Balvin: quién lo ‘secuestró’, cuál es su súper héroe favorito y más curiosidades

El cantante colombiano es noticia por sus críticas a los Premios Grammy. Te contamos 6 curiosidades que no sabías del reguetonero.

El pasado 28 de septiembre, el cantante colombiano J Balvin criticó fuertemente a los Latin Grammy horas después de que se anunciaran los nominados para la versión número 22. Según sus declaraciones “no nos valora, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”.

J Balvin se encuentra nominado para esta edición en las categorías de Canción del año y Mejor canción urbana por su producción “Agua”. Además, cuenta con una tercera nominación en la categoría Mejor interpretación de reguetón por su tema “Tu veneno”.

A través de dos tuits, el paisa le pidió a los artistas del género urbano que no asistieran a la ceremonia de los Grammy el próximo 18 de noviembre. Esta no es la primera vez que el artista critica a esta plataforma de premios. En 2019, J Balvin fue parte del grupo de cantantes que lideró el movimiento #SinReggaetonNoHayLatinGrammys

Ante sus reclamos, el artista cubano Residente, a través de un vídeo de aproximadamente 3 minutos, cuestionó a Balvin y lanzó fuertes declaraciones. Entre ellas, el cantante le preguntó al antioqueño “si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 [premios] Grammy?”. Además, Residente le dijo a Balvin que él era como un “carrito de perros calientes”, afirmando que la gente come este platillo pero que cuando desea cenar bien se va a un restaurante con estrella Michelin.

J Balvin no se quedó callado y por medio de una publicación en Instagram, el artista publicó una foto de él en un carrito de perros calientes. Una forma sutil y certera ante las polémicas críticas del ex integrante de Calle 13.

Para conocer más sobre su vida, hemos reunido 6 datos curiosos sobre el reguetonero que probablemente no conocías.

1. Cuál es su nombre real?

José Álvaro Osorio Balvin es el nombre real del reguetonero colombiano. Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín y se ha consolidado como uno de los artistas más del género urbano en la actualidad.

2. ¿Cómo era en el colegio?

Durante sus años como estudiante, J Balvin fue considerado el “payaso” del curso porque siempre estaba haciendo bromas y chistes.

3. ¿Lo secuestraron durante un intercambio?

Cuando tenía 18 años, J Balvin estuvo viviendo en Oklahoma, Estados Unidos como parte de un programa de intercambio para perfeccionar su inglés. Durante su estadía, su anfitriona lo secuestró. Según sus declaraciones a Billboard, la mujer “se enamoró de mí, no como mujer, como una madre e hijo”.

La mujer le quitó el pasaporte, la conexión a internet y pidió en la escuela que no lo dejaran usar computadores. Luego de unos meses el artista recuperó su pasaporte y se pudo comunicar con su padre.

4. Es amante del rock

Aunque el rock y el reguetón parecieran estar en disputa, J Balvin es amante de este género. Le gusta la música de Nirvana y participó en la nueva versión del “Álbum Negro” de Metallica.

5. ¿Cuál es su superhéroe favorito?

El artista ha dicho que su superhéroe predilecto es Iron Man, personaje de los cómics de Marvel y que fue interpretado por Robert Downey Jr.

6. Es papá

El artista se convirtió en padre por primera vez este año. Su novia, la modelo Valentina Ferrer, y él le dieron la bienvenida a Rio el 27 de junio.