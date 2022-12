Jackie Chan volvería al cine de la mano de ‘Una pareja explosiva 4′

El afamado actor de Hollywood Jackie Chan volverá a la pantalla grande luego de un silencio por varios años. El propio Chan realizó el anuncio durante el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, el cual, se lleva a cabo en Jeddah, Arabia Saudita.

La película con la que Chan estaría nuevamente triunfando en el séptimo arte es la cuarta entrega de la saga Una pareja explosiva, en la que interpreta el papel del Inspector Lee, y en donde también actúa Chris Tucker como el Detective James.

Durante la intervención de Jackie Chan en el Festival rememoró los inicios de su carrera al lado del afamado Bruce lee, pues fue el fallecido actor el que le dio la oportunidad de incursionar en el cine como doble de riesgo.

Chan, originario de Hong Kong, en la primera parte saga de la que ahora se rumorea una cuarta entrega, es un oficial de policía que se une a un detective para rescatar a la hija secuestrada de un cónsul de origen asiático.

En cuanto a la segunda película, fue rodada en Hong Kong y esta vez buscan pistas sobre un acto terrorista que ocurrió en la embajada de Estados Unidos. La tercera producción, en cambio, se desplazó hasta París con el fin de proteger a una ciudadana francesa de la triada china.

Esta exitosa comedia debutó en 1998 bajo la dirección de Brett Ratner, el mismo que estuvo a cargo de producciones como Hércules, El dragón rojo, Robo en las alturas, Hombre de familia, Al caer la noche, entre otras.

El regreso de ‘Una pareja explosiva 4′

Las tres películas previas recaudaron más de 200 millones de dólares (más de 960.400 millones de pesos colombianos) en la taquilla mundial.

Aunque muchos de los actores que protagonizaron la película creyeron que sería un fracaso, lo cierto es que catapultó la carrera de Tucker y consolidó a Chan como un actor de éxito de habla inglesa.

“Mi representante me dijo mira, hay un guion y se llama Rush Hour (Una pareja explosiva). Dije que no, ‘¿policía de Hong Kong? No voy a hacerla’. Me dijo ‘Jackie, ¿por qué no lo intentas por última vez?’ Dije que vale, que era la última vez”, explicó en una entrevista internacional.

En ese momento, el actor asiático se había intentado triunfar en Hollywood en múltiples ocasiones. Sin embargo, no fue hasta el estreno de Una pareja explosiva, que logró reconocimiento en el séptimo arte.

Ahora, se espera que nuevamente llegue a la pantalla la cuarta entrega de la saga. Aunque Jackie Chan no especificó quien sería el director de la película, fue Ratner quien dirigió las tres producciones anteriores. Sin embargo, su participación no ha sido confirmada pues en 2017 fue acusado por varias mujeres de acoso sexual.

En el Festival de Arabia Saudita en el que intervino Chan tampoco fueron revelados más detalles del largometraje, por lo que es necesario esperar a que la productora se pronuncie oficialmente. Las tres películas anteriores pueden verse a través de la plataforma de streaming de HBO Max.