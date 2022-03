Jeff Bezos: recordamos los inicios de Amazon en el garaje de una casa alquilada

Al principio (1995) su pareja MacKenzie, Jeff y un puñado de empleados tuvieron que comprar rodilleras para poder envolver los libros que les pedían.

La historia familiar del hombre más rico del mundo empieza a sus 4 años. Entonces se llamaba Jeffrey Preston Jorgensen, y su madre Jackie había conocido a Miguel Ángel Bezos, un cubano que estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad de Alburquerque, Nuevo México. Los jóvenes se casaron y el pequeño Jeff no solo cambió su apellido; su padrastro se convirtió en una de las influencias determinantes en su vida.

El niño que criaba una madre soltera de repente encontró a un papá que lo acogiera. Aquel hombre de acento fuerte hoy es uno de los migrantes más famosos de Estados Unidos. Frente a la Estatua de la Libertad, Jeff Bezos compartió parte de su biografía a sus seguidores en Twitter: “Miguel Ángel solo tenía 16 años cuando llegó, y no con su familia. Sus padres lo mandaron aquí porque bajo el mandato de Fidel Castro sintieron que tenían que protegerlo. Por suerte le consiguieron un visado. Sus papás poseían un aserradero y el gobierno se los había expropiado”.

Jeff Bezos y su acercamiento a la ciencia ficción

En Texas su abuelo materno, Lawrence Gise, fue el primero en hablarle de las misiones de Apollo y le acercó novelas de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y Robert Heinlein. No es que fuera un aficionado del espacio: el abuelo había trabajado en la Comisión de Energía Atómica, lo que le permitía referirse con propiedad a un tema que en la actualidad inquieta a su poderoso nieto.

Su paso por la universidad y su primer trabajo

En la Universidad de Princeton fue un alumno destacado en las carreras de ingeniería eléctrica y en ciencias de la computación. Sus pergaminos en los ochenta lo perfilaban como un exitoso directivo. Los profesores le auguraron un éxito acelerado en el sector informático aplicado al campo bursátil. En corto tiempo llegó a la vicepresidencia de E. Shaw & Co., pero había algo en su carrera ascendente que no lo llenaba. Estrangulaba su vocación de emprendedor con las largas jornadas laborales, en las que era capaz de quedarse a dormir en su despacho.

¿Sabías que Amazon se iba a llamar Cadabra?

Según la BBC, a principios de la década del noventa un informe sobre la evolución de internet lo obligó a salir del clóset. En el crecimiento de 2.300% de las comunicaciones interconectadas vio una star-tup (empresa emergente), que inicialmente se iba a llamar Cadabra. “En 1994 se le ocurrió abrir una tienda minorista online, una especie de catálogo Sears de la era digital. Sabiendo que lo más prudente era comenzar con un único producto, apostó por los libros (en parte porque le gustaban y también porque no eran perecederos y podía comprarlos a dos grandes distribuidores mayoristas). Además, existían más de tres millones de títulos en papel, muchos más de los que una tienda física podía llegar a tener expuestos”, escribió el periodista Walter Isaacson en el prólogo de la obra Crea y divaga, vida y reflexiones de Jeff Bezos.

El nacimiento de Amazon

En Seattle un abogado le sugirió que rebautizara su emprendimiento (Cadabra sonaba a cadáver), y en un garaje se le ocurrió el concepto que partió el comercio en dos. Jeffrey quería que su tienda fuera larga y avasallante como el río Amazonas. El 16 de julio de 1995 es la fecha en que Amazon inició su operación en una casa alquilada con dos habitaciones. “El capital inicial de la startup provino principalmente de mis padres, que invirtieron gran parte de los ahorros. Para ellos fue una apuesta muy arriesgada y depositaron en mí toda su confianza”, confesó Bezos en una entrevista.

El préstamo de sus padres

Los 100.000 dólares que Jackie y Miguel Ángel les prestaron fueron la mejor inversión. En cuestión de semanas, su pareja MacKenzie, Jeff y un puñado de empleados tuvieron que comprar rodilleras para poder envolver los libros que les pedían. El personal, la materia prima y el servicio al cliente pronto necesitaron reestructuración que cubriera la demanda.

Walter Isaacson, el biógrafo de Steve Jobs y Albert Einstein, sostiene que la venta de libros por internet fue la entrada de Bezos a un universo de posibilidades: “La tienda de textos pasó a ser la tienda de los sueños. Su siguiente paso fue expandir sus horizontes con la venta de música y videos. Con el foco puesto en el cliente, mandó correos electrónicos a miles de ellos para saber qué les gustaría poder comprar. Sus respuestas le ayudaron a entender mejor el concepto the long tail, que implica poder ofrecer artículos que no son los más vendidos del momento y, por consiguiente, no tienen cabida en las estanterías de la mayoría de las tiendas minoristas”.

El valor agregado de Amazon

En la diversificación estuvo la clave para que Amazon rindiera un homenaje a su nombre. La alianza con clientes que vendían desde escobillas para parabrisas hasta la última novela de Stephen King la transformaron en el Titanic del comercio electrónico. Su modelo de atención y sus precios indujeron a las marcas a unirse a ellos. Amazon es como Google: lo que no está en su buscador no existe.