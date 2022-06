Johnny Depp estaría dispuesto a no cobrar los 10 millones de dólares a Amber Heard Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL

Tras salir victorioso del juicio por difamación, el actor Johnny Depp ganó 10 millones de dólares que le tendrá que pagar Amber Heard.

La actriz y ex esposa del estadounidense lo había demandado por difamación y la batalla legal duró cerca de 2 semanas.

El veredicto final del jurado y de la jueza fue que no había pruebas suficientes presentadas por Amber Heard para inculpar a Johnny Depp.

Finalmente la decisión dio como ganador al actor quien ahora recibirá una indemnización tras este hecho.

Pero tras unos días de conocer esta noticia, la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, dijo que apelarían.

Medios internacionales dieron a conocer que si la actriz Amber Heard quiere apelar la decisión dada en el juicio tendrá que hacerlo antes del 24 de junio.

Según su abogada, la estadounidense no tendría el dinero suficiente para poder pagar la indemnización a Johnny Depp.

Volver a un juicio no sería necesario si el actor de “Piratas del Caribe” decide no pedirle este monto a su ex esposa.

Fue Benjamin Chew, el abogado del estadounidense, quien en medio de una entrevista dijo que a él no le interesaba el dinero sino limpiar su nombre.

El periodista de ‘Good Morning America’ le preguntó al abogado que si “¿podría haber una posibilidad de llegar a un acuerdo en el que ella renuncie a la apelación a cambio de que el Sr. Depp reconsidere los daños monetarios?”.

Chew dijo que no podía revelar o hablar sobre las conversaciones privadas que tenía con Johnny Depp pero insistió en que para el actor nunca se trato del dinero.

Así que es posible que se abra una puerta para que los actores lleguen a un acuerdo y se desista de la apelación del veredicto.

