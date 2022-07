Kate Moss reveló detalles del juicio de Johnny contra Amber Heard

Kate Moss volvió a ser muy mencionada hace un par de meses cuando fue invitada al juicio que debatían los exesposos Amber Heard y Johnny Depp. La supermodelo sostuvo una relación romántica con el actor y declaró qué tipo de conductas sostenía él con ella.

Lee también: ‘Santa Evita’, la nueva serie producida por Salma Hayek

Aquí encuentras más contenidos como este

Ahora, en la más reciente entrevista de la londinense, por primera vez habló de cómo fue su intervención en el proceso legal, así lo mencionó al programa Desert Island Discs de BBC Radio.

Si bien Kate Moss rara vez da detalles de su vida personal, en este podcast tocó varios temas, por ejemplo, los momentos tremulosos en su carrera y su participación en el ya mencionado mediático juicio.

Por ejemplo, la celebridad tocó habló de la polémica que causó su apoyo al diseñador John Galliano cuando fue declarado culpable por sus comentarios antisemitas en 2011, “Creo en la verdad, en la equidad y en la justicia. Sé que John Galiano no es una mala persona. Tenía problemas con el alcohol. Las personas no son ellas mismas cuando beben, dicen cosas que nunca dirían si estuvieran sobrios”.

Asimismo, confesó que se sintió objetivizada desde muy temprano en su carrera, cuando tenía tan solo 14 años y entró a la agencia de modelos Storm.

Tocando el tema de Johnny Depp, la modelo tiene una bonita amistad con quien tuvo un intenso romance en los noventa, entonces por supuesto que mostrará su apoyo cuando lo necesite, “Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, dijo en la entrevista.

Moss se presentó en mayo para el juicio, luciendo una camisa blanca y blazer negro, con su melena rubia, su apariencia sobria la utilizó para desmentir el testimonio de Amber Heard, que insinuó que el intérprete había empujado a Kate Moss por unas escaleras cuando ella lo visitó en Jamaica cuando filmó la última película de ‘Piratas del Caribe’.

Además: Margot Robbie se convierte en la mujer mejor pagada de Hollywood

“Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera”, sentenció la también empresaria en una videoconferencia desde su casa en Gloucestershire.

Las declaraciones de Kate fueron fundamentales para defender al protagonista de ‘El Joven Manos de Tijera’ ya que fueron novios desde 1994 hasta 1997, entonces ella mencionó que mientras fueron pareja jamás fue víctima de algún tipo de agresión por parte de Depp.

El oscuro lado del modelaje

En la misma entrevista, la británica recordó que cuando tenía 15 años un hombre la quería usar para una campaña de brasieres, en esa ocasión, y siendo tan solo una adolescente, el fotógrafo le pidió que se quitara el sostén, “Yo tendría unos 15 años y él me dijo: ‘Quítate la camisa’”.

“Me quité la camisa, en ese entonces era tímida en cuanto a mi cuerpo, y me dijo ‘quítate el sostén’ y pude darme cuenta de que algo no andaba bien, así que tomé mis cosas y salí corriendo”, recordó el ícono de la moda.