Juana Acosta, tan emocionada por su nominación al Goya como por la de su ex Ernesto Alterio

Después de 20 años en nuestro país dedicándose a la interpretación, y en su mejor momento tanto personal como profesional, Juana Acosta acaba de ser nominada al Goya por primera vez.

La colombiana opta a hacerse con el “Cabezón” como mejor actriz de reparto por su papel en la película “El inconveniente”. Casualidades de la vida, su ex y padre de su hija Lola, Ernesto Alterio, también ha sido nominado por su trabajo en “Un mundo normal”, por el que opta al Goya a Mejor Actor. Una preciosa coincidencia de la que la actriz, emocionada, nos hablado emocionada.

- CHANCE: ¿Cómo te lo tomas?

- JUANA ACOSTA: Con mucha alegría, estoy súper contenta, no me lo esperaba, sinceramente. Me puse a ver la lectura en casa y cuando me nombraron empecé a dar gritos, a saltar y a llorar, esta es la verdad.

- CH: Muchas nominaciones.

- JUANA ACOSTA: Mi compañera Kiti Manver, mi director Bernabé Rico, mucha alegría. He empezado a recibir llamadas, mensajes, he hablado con mi madre, con mi gente más cercana... Una gran alegría.

- CH: Todos los esfuerzos han merecido la pena.

- JUANA ACOSTA: Ha sido un personaje que sin yo realmente esperarlo, ha sucedido. Nunca pensé que pudiera llegar a suceder esto, la película nos ha ido sorprendiendo desde el Festival de Málaga donde recibimos cinco premios y luego en estos meses donde ha recibido premios, esta nominación a los Goya para mí es muy importante. Yo llevo en este país 20 años y 20 años trabajando, que la Academia me reconozca para mí supone el reconocimiento de tantos años de trabajo.

- CH: En un año especialmente duro.

- JUANA ACOSTA: Exactamente, en un año muy duro para todos. Recibir una alegría de estas, después de esta Filomena que me tuvo atrapada en Bogotá durante cuatro días sin entrar a España, me da una alegría tremenda. Me quedé atrapada, no podía salir, estuvimos cuatro días yendo al aeropuerto y nos cancelaban los vuelos, finalmente pude viajar el miércoles pasado.

- CH: Proyectos profesionales.

- JUANA ACOSTA: No te puedo contar demasiados detalles, estoy empezando a trabajar en un espectáculo de danza teatro, estoy preparando los estrenos de la Templanza, la serie de Amazon, el estreno de El Inocente, una serie de Netflix y dos películas.

- CH: Mucho trabajo.

- JUANA ACOSTA: Si, un año con muchos estrenos afortunadamente así que mucha ilusión de compartir estos trabajos con la gente

- CH: La industria del cine ha hecho todo lo que se ha podido.

- JUANA ACOSTA: Sí, creo que estamos intentando con un grandísimo esfuerzo, realmente llevar a cabo un rodaje ahora en las condiciones en las que estamos no es fácil. Ahora vengo de rodar ‘La Mirada’ donde os hacían un test cada semana con la angustia de que alguno caiga enfermo. Al terminar esta película mi gran alegría era haber conseguido rodarla en plena pandemia, haberla sacado adelante.

- CH: Como está la niña, (Lola Alterio) te ha felicitado.

- JUANA ACOSTA: La llamé emocionada para contarle que su mamá y su papá estábamos nominados los dos, me ha contestado súper feliz, para ella es una gran alegría que su papa y su mamá el mismo año estén nominados. Por Ernesto me hace una ilusión enorme.

- CH: Apunta maneras en la profesión.

- JUANA ACOSTA: Si, ella está estudiando teatro, está estudiando piano, canto, ella está desde hace tiempo entrando poco a poco pero no hay prisa. No tenemos ninguna prisa. Poco a poco irá decidiendo lo que quiera pero apunta manera.

- CH: ¿Te ha llamado Ernesto?

- JUANA ACOSTA: Claro, ya nos llamamos y nos felicitamos los dos. Por supuesto, claro que sí.

- CH: Ahora a elegir un traje.

- JUANA ACOSTA: Sí, pero qué alegría, no me recupero del subidón.