Juanpis González se suma a lo dicho por Polo Polo: “Yo me autorreconozco afro”

Juanpis González o Alejandro Riaño. Vinimos a hablar de los dos. El primero aprovechó la oportunidad que dio Miguel Polo Polo, el candidato a la Cámara de Representantes, que hace poco manifestó en una entrevista que en Colombia cualquiera se puede “autodeterminar afro”.

Su declaración, que caricaturiza las luchas históricas de una comunidad sistemáticamente discriminada, inspiró el nuevo post del personaje ficcional Juanpis González. En el video el protagonista de una serie colombiana de Netflix replica la posición del uribista con el que varias veces se ha enfrentado en redes sociales.

“Si pierdes una curul, tómate una afro. Al lado de esta nueva ‘beer’, cualquier otra se ve muy mona, muy maja, muy estrato 6. Y como yo me autorreconozco afro, tengo todo el derecho a venderla”, dijo González en su jocoso video.

Alejandro Riaño y María Manotas

Esta semana, el matrimonio confirmó la separación. Así los manifestaron en sus redes sociales: “Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”.

La noticia sorprendió a sus seguidores, la mayoría creía que habían superado la crisis matrimonial que vivieron al principio de la pandemia. “Estábamos encerrados y yo estaba muy metido en el tema político, entonces empezamos a hablar sobre esa desconexión en el matrimonio, estábamos muy desconectados en ese momento”, sostuvo Riaño en una entrevista con Laura Acuña.

A pesar del divorcio, Alejandro Riaño continúa con su personaje emblemático, que es figura en Instagram y Youtube. Los que pensaron que se alejaría de Juanpis Gonzalez pueden estar tranquilos porque su vena creativa está más viva que nunca.

La polémica de Elizabeth Loaiza

A raíz de las declaraciones de Miguel Polo Polo, la modelo caleña Elizabeth Loaiza publicó un trino que conecta con la discusión: “Yo me autopercibo afro desde siempre. ¿Quién me puede dar el aval? Hablo en serio. ¿Te imaginas la primera rubia colombiana afro? Solo me falta lo más hermoso que tienen y es el color!”.

Su comentario, al igual que el del uribista Polo Polo, también fue tendencia en los medios de comunicación. Algunos lo tomaron como un chiste y otros como una salida en falso de la influenciadora vallecaucana.