Justin Bieber habló del “colapso emocional” que tuvo al casarse con Hailey Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber habló recientemente sobre su salud mental y con mucha honestidad comentó cómo se dio cuenta de que casarse con su esposa Hailey Bieber no “solucionaría” ninguno de sus problemas personales.

El cantante habló de esto en una entrevista reciente con Ebro Darden de Apple Music que fue publicada a través de People.

Según Bieber, en 2014 cuando se casó con Haley (en ese entonces Baldwin según su apellido de familia) tuvo un “colapso emocional” que no esperaba.

“Recuerdo cuando me casé que tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no fue así”, explicó. “Solo fue un reflejo de: ‘Hombre, eres un poco hipócrita’”.

Señaló que fue hipócrita de su parte esperar que Haley “hiciera algo” para hacerlo sentir mejor, y luego comprendió que en realidad debía reflexionar sobre sí mismo.

“A veces quieres que tu esposa haga algo que tú mismo no estás haciendo, y a veces es difícil mirarse en el espejo y, de verdad, tienes que darte cuenta, tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras”, afirmó. “Y eso es solo el resultado del trauma y las circunstancias de la vida”.

“El primer año de matrimonio fue bastante duro”

El cantante de 28 años también comentó, durante una entrevista con GQ en abril pasado, que las relaciones no siempre son fáciles, ya que lidiaba con muchos “traumas” durante el comienzo de su matrimonio.

“El primer año de matrimonio fue bastante duro”, explicó. “Porque había mucho trauma. Solo había falta de confianza. Hubo todas estas cosas que no quieres admitirle a la persona con la que estás porque además, tienes miedo. No quieres asustarla diciendo: ‘Tengo miedo’”.

Sin embargo, Bieber aclaró que su relación ha cambiado y crecido luego de aceptarse a sí mismo, y pudieron seguir adelante. Esto se reforzó con los buenos momentos que han vivido juntos, que considera que son muy valiosos.

“Solo creamos estos momentos para nosotros como pareja, como familia, construimos estos recuerdos”, agregó. “Y es hermoso que podamos anhelar eso”.

La fe de Justin Bieber

Bieber además habló sobre su “viaje de fe”, de su “relación con Jesús”, y cómo eso le permitió no ser tan duro consigo mismo cuando más lo necesitaba.

“Solo con la idea de que estoy perdonado y que él me guía a través de este viaje y día a día, puedo mejorar cada vez más y no ser demasiado duro conmigo mismo”, afirmó Bieber. También comentó que le gustaría que otras personas formaran un vínculo con Dios importante y significativo, porque considera que es una ayuda y una motivación para levantarse de nuevo cuando la vida no es fácil.

“Creo que, en última instancia, eso es lo que aliviará a la gente del mundo, a veces es desalentador aquí, la vida te golpea en la cara y puede ser difícil volver a levantarse”, añadió.

Biber dijo que una vez que se dio cuenta de que Dios es “compasivo” y “amoroso”, eso “cambió todo” para él. “Cuando puedes tener una perspectiva de que Dios no es un tipo enojado, es un Dios amoroso, considerado y compasivo que sabe por lo que pasamos y solo quiere que seamos las mejores versiones de nosotros mismos”, agregó. “Eso para mí, en esa perspectiva, de verdad cambió todo”.

