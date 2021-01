Keira Knightley rechaza protagonizar escenas de sexo dirigidas por hombres

La actriz y modelo británica Keira Knightley rechazó protagonizar escenas de sexo dirigidas por hombres.

Keira Knightley fue una de las mujeres actrices que se sumó al movimiento #MeToo, y quien denunció públicamente el trato a las mujeres por parte de la industria cinematográfica.

Knightley de 35 años confesó en una entrevista con la directora Lulu Wang, y con la guionista y productora Diane Solway para el podcast ‘Chanel Connects’ del periódico The Guardian. Keira tomó esta decisión en parte por vanidad y también por la mirada masculina que se encuentra presente en este tipo de escenas. “Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya tuvo dos hijos, así que preferiría no pararme desnuda frente a un grupo de hombres”, comentó Keira.

A la actriz le incomoda este tipo de escenas desde el nacimiento de sus dos hijas: Edie, de 5 años, y Delilah, de 1. Años atrás la actriz confesó que había sufrido acoso sexual en el trabajo por eso, desde el 2015 agregó una cláusula de ‘no desnudez’ a todos sus contratos cinematográficos.

“No me interesa participar en esas escenas de sexo horribles en las que estás toda engrasada y todo el mundo gruñe”, manifestó la actriz que participó en la películas como: Orgullo y prejuicio, expiación, deseo y pecado, entre otras.

También admitió que en ocasiones entiende que este tipo de escenas quedan bien en las películas, pero para ella, los productores pueden requerir a alguien atractivo y contar para esas secuencias con otra actriz.

Sin embargo, aclaró que no se opone totalmente a protagonizar este tipo de escenas, pero pone como condición para aceptarlo que la película la dirija una mujer. También explicó que estaría dispuesta a realizar este tipo de escenas eróticas siempre y cuando enriquezca la historia que la cineasta pretenda contar.

“Si estuviera haciendo una historia sobre el viaje de la maternidad y aceptación corporal, entonces sí, estaría dispuesta a explorar eso con una mujer que lo entendiera”, alcanzó a comentar en el podcast.

La actriz que participó en ‘Piratas del Caribe’ confesó durante una entrevista de 2018 con la presentadora Ellen DeGeneres que le prohibía a su hija ver películas de Disney como Cenicienta, ya que “espera a un hombre rico que la rescate”, una idea de mujer que rechaza y hace gala de su pensamiento feminista.

Knightley recibió muchas críticas al denunciar en un ensayo la forma en la que la mujer era tratada en el cine por la industria. “Me dicen qué es ser una mujer. Ser amable, ser comprensiva, ser guapa pero no demasiado guapa, ser delgada pero no demasiado delgada, ser sexy pero no demasiado sexy, ser exitosa pero no demasiado exitosa” explicaba.