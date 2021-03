Luego de su sonado divorcio de Kanye West, la socialité Kim Kardashian se ha centrado en los estudios. Está de vuelta en la universidad decidida a graduarse de abogada.

Kim Kardashian ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas a raíz de la separación del rapero Kanye West. Esta vez es noticia porque ha decidido volver a la universidad. De regreso a la soltería, Kim ha querido centrarse en ella misma por eso retomó su carrera de Derecho, de la que cursó varios semestres antes de volverse una figura pública.

La socialité presumió en sus redes el progreso que ha tenido desde que retomó la carrera. Aseguró que en dos años podría terminar y luego presentar los exámenes para obtener su licencia como abogada. “Kim está muy bien, lo lleva fenomenal. Está verdaderamente ocupada con sus diferentes proyectos de vida, y francamente no sé cómo lo hace con todos mis nietos por ahí. Mi hija tiene mucha energía, eso es cierto”, dijo orgullosa la ‘momager’ del clan Kardashian, Kriss Jenner, a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

“Está tan centrada en sus cosas y le apasiona tanto lo que hace, como sus estudios o su defensa de las causas que considera importantes... Es que la veo estudiar y se nota lo comprometida que está. No hay día en que no dedique algo de tiempo al estudio, siempre está en su calendario. Tiene los horarios muy bien ajustados. Lo sé porque recibo los de todos mis hijos a diario. Y cuando estudia, no se distrae lo más mínimo, nadie puede perturbarla. Estoy muy orgullosa de ella”, comentó la matriarca de la mediática familia.

Kim y Kanye decidieron por mutuo acuerdo dar fin a su matrimonio de 7 años. Actualmente están en el proceso de repartición de bienes y el acuerdo de custodia de sus cuatro hijos. Para ello, Kardashian ha contratado a quien se considera una de las mejores en divorcios de celebridades. Se trata de Laura Wasser, que ha representado a celebrities de la talla de Mia Farrow y Steven Spielberg.

