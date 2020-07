Luego del explosivo acto de campaña en Carolina del Sur, en donde West anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y se despachó contra su esposa y suegra, la pareja no había sido visto de nuevo. Hubo lágrimas y una acalorada discusión que tienen en vilo al entretenimiento de ese país.

La relación de Kanye West y Kim Kardashian no pasa por su mejor momento. La socialité, según indicó una fuente a la revista People, lleva varias semanas separada del rapero y protegiendo a sus hijos: “Ella está muy emocionada por todo y también agotada. Se siente muy herida por Kanye. Ha tratado de comunicarse con él varias veces y él simplemente la ignora”.

En el lanzamiento de su campaña llegó a decir que habían pesado en abortar a su hija mayor North, entre otras cosas de grueso calibre. Días después Kim dijo a los medios que Kanye era bipolar y esa era la razón de su alocado comportamiento. El pasado domingo el rapero pidió perdón a su esposa a través de las redes sociales: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

Se cree que el encuentro de la pareja se dio tras la visita de Justin Bieber al rapero, unos días atrás. Desde hace año son amigos y el joven músico, que ha reconocido sufrir de depresión, lo aconsejó sobre buscar ayuda profesional. West aceptó e incluso visitó un centro de atención psiquiátrica, pero decidió no internarse porque había varios pacientes Covid en el lugar. Recientemente fue que los paparazzi lograron fotografías de Kim entrando al rancho familiar en Cody, una ciudad de estado de Wyoming, cerca de Washington y de allí salió con Kanye a un punto de comidas rápidas y a las afueras del negocio fueron captados en una acalorada discusión y con lágrimas en los ojos.

Lo que muchos se preguntan tras ese encuentro es si la pareja estará contemplando el divorcio como el siguiente paso, o si se darán una nueva oportunidad en el amor.

