La dura decisión de R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, para ganar la corona

2023 inició con pie firme para la mujer más bella del planeta. Miss Estados Unidos es la nueva soberana universal, tras imponerse a Miss Venezuela en la noche de New Orleans.

Puedes leer: La revelación de Carolina Cruz en ‘Día a Día’ que sorprendió a muchos ¿Qué dijo?

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

R’Bonney Gabriel fue coronada en un certamen que resaltó el empoderamiento femenino y los desafíos pendientes de la sociedades del mundo.

R’Bonney Gabriel y el sacrificio que hizo

Después de llevarse la corona, R’Bonney decidió hablar un poco del proceso que tuvo en su preparación para el certamen y allí contó algunas cosas que muy pocos conocen.

Primero, señaló que uno de los mayores retos que tuvo en el proceso fue la “poca higiene” que tuvo en los días previos al concurso, pues si bien la gente la veía radiante y fresca, realmente no era así.

USA3115. NUEVA ORLEANS (LA, EEUU), 14/01/2023.- Fotografía cedida por Miss Universo donde aparece Miss Universo Estados Unidos 2022, R'Bonney Gabriel, tras ganar Miss Universo 2023, hoy, en el Ernest N. Morial Convention Center en Nueva Orleans, Luisiana (Estados Unidos). EFE/ Benjamin Askinas /Miss Universe/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE/Miss Universe - Benjamin Askinas

De acuerdo con las revelaciones entregadas para una compañía estadounidense, la ahora reina mundial de la belleza estuvo 16 días sin lavarse el cabello.

“En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, dijo días atrás.

Esto con el fin de mantener los productos que le habían aplicado “para verse más bella y ganar puntos con el jurado”.

Igualmente, confesó que no se había bañado todos días ya que se había aplicado un autobronceador y este no se podía caer con las lavadas, pues es bien sabido que el producto se retira de la piel cada que la persona se da una ducha.

“Hago autobronceador porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran. Quieres que esos músculos exploten”, declaró.

No obstante y a pesar de aceptar que no se sentía muy bien, aseguró que esto solo fue un sacrificio para llevar el título de la corona a su país y cumplir su sueño más grande.

Jurado del certamen habló sobre la elección de USA como reina

Una de las personas que se encontraba en el comité de elección era la periodista Myrka Dellanos, quien actualmente es presentadora de televisión y radio estadounidense. Además, se le reconoce miembro de la alta sociedad y fue nombrada en 2001 Hispana del Año por la Direct Marketing Association of America.

Dellanos se ausentó del programa La Mesa Caliente para representar a Latinoamérica en la elección de Miss Universo, por lo que fue atacada en diversas oportunidades por redes sociales por quienes consideraban que Miss Estados Unidos no debía ganar.

Teniendo en cuenta los ataques, Dellanos salió a explicar porqué R’Bonney Gabriel había sido la escogida. Pero primero, defendió su papel su papel en Miss Universo indicando que ella solo tenía un voto y el jurado se componía por 8, por lo que no merecía ser criticada.

“Yo solo tengo un voto. Había otras 7 personas. No puedo hablar de mi voto personal, pero debe tener en cuenta que somos 8 personas no solo una. Somos 8 de jurado, yo tengo un voto. La matemática es una ciencia y obvio es un voto el mío. Deben entender esto”, dijo.