En los últimos días la familia Smith ha sido el centro de atención en los medios, luego de que el cantante August Alsina señaló haber tenido una relación con Jada, la esposa de Will Smith, mientras ella aún estaba casada y lo más revelador, que el actor le habría dado su aprobación.

Las especulaciones no han parado desde que August Alsina, 21 años menor que Jada Pinkett y amigo de su hijo Jaden, asegurará en una entrevista no ser un “destruye hogares”, porque según él, cuando salió con la esposa del actor, fue el propio Smith quien habría dado el visto bueno a esta relación.

Pero fue Jada, quien habló más del tema y puso fin a los rumores. Lo hizo junto a Will Smith en un episodio del programa Red Table Talk, conducido por ella misma en Facebook. Admitió haber tenido un romance con Alsina aunque aclaró que fue durante un tiempo de crisis en su matrimonio, en el que estuvo separada físicamente de Will Smith. Lo que al principio habría sido una amistad se fue transformando hasta terminar en un amorío, que finalmente no prosperó.

“Hace unos cuatro años comencé una amistad con August, mientras tú y yo (Jada y Will Smith) estábamos separados. Sí fue una relación, estaba muy rota. En ese proceso me di cuenta que no podía alejarme de ti (Will Smith)”, fueron las palabras de la también actriz y productora.

En cuanto al supuesto permiso de Will a esa otra relación de su esposa, dijo: “La única persona que puede dar permiso soy yo. August probablemente pudo verlo como un permiso porque Will y yo estábamos separados amigablemente, además de dejar en claro que no es un destructor de hogares”.

Con estas declaraciones los Smith esperan volver a la calma y concentrarse en la producción de nuevas cintas, el único asunto del que quieren hablar.

