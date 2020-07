A finales del año pasado la cantante Rihanna anunció su retiro temporal de la música, pero esta semana confirmó que será por tiempo indefinido. Ha decidido suspender su carrera y le apunta a otros negocios.

Al parecer, la cantante, originaria de Barbados, no se encuentra inspirada para escribir nuevas canciones y por eso habría tomado la decisión de hacer un alto en su carrera musical. La noticia, como era de esperarse, cayó muy mal entre sus seguidores, que llevan un buen tiempo esperado noticias de su noveno disco. Una fuente cercana a la artista reveló que Rihanna está estancada y la manera de salir de ese estado, es haciendo otras cosas.

Te puede interesar: El príncipe Andrés vuelve a estar en el ojo del huracán

Con 32 años, Rihanna también se ha movido en la industria de la moda y la cosmética con gran éxito, por lo que le apunta a una nueva línea para el cuidado de la piel que ya registró con el nombre de Buff Ryde y que hará parte de su gama de productos Fenty Cosmetics. Se sabe que su marca de lencería Savage X Fenty es un éxito en las tiendas. De hecho, acaba de lanzar una colección, con ella como modelo.

A pesar de que desde 2016 no saca nada nuevo en la música, su fortuna no ha parado de crecer, con más de 600 millones de dólares por cuenta de sus productos textiles y de belleza. Aunque Riri, como la llaman de cariño, ha señalado a sus más cercanos que más que trabajar para conseguir dinero lo que no quiere es decepcionar a su público con composiciones vacías y prefiere darse un tiempo para ofrecer un álbum de calidad.

También puedes leer: Beber vino en la noche, afectará la calidad de nuestro sueño