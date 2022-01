La hija de Reese Witherspoon, Ava Phillippe, sugirió ser pansexual Foto: GettyImages

En días recientes, Ava Phillippe, la hija de la famosa actriz Reese Witherspoon y el actor Ryan Phillippe, los protagonistas de la icónica película de los noventa, Crueles intenciones, respondió a en un Q/A de Instagram algunas preguntas de sus seguidores, entre las que habló de su preferencia sexual.

Uno de sus seguidores le preguntó a la joven de 22 años si prefería a los hombres o a las mujeres, y Phillippe, que tiene alrededor de un millón de seguidores en esta red social, contestó sin ningún problema la pregunta. Con una foto sonriente, el pelo tinturado con tonos rosa, y sombras azules en los ojos afirmó que se siente atraída “por la gente” en general, y finalizó diciendo: “el género es cualquier cosa”.

¿Qué significa ser pansexual?

Según el artículo de la publicación académica Journal of Bisexuality, What’s in a Name? Exploring Pansexuality Online (¿Qué hay en un nombre? Explorando la pansexualidad en línea), una investigación de Christopher Belous, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mercer en Atlanta, pansexual es aquella persona que se siente atraída por cualquier otra persona independientemente de su género o de su sexo biológico. Es decir, exactamente aquello que describió Phillippe, tal vez sin proponérselo y sin afirmarlo directamente.

La pansexualidad se refiere a aquellas personas que sienten atracción por hombres cisgénero y trans, mujeres cisgénero y trans, intersexuales, etc. La palabra pansexual implica con romper la dicotomía de elegir un género o sexo sobre otro, y se refiere, de manera muy simple, a sentirse atraído o a enamorarse de alguien sin que el género o el sexo sean un requisito u obstáculo. La palabra también está muy asociada al término queer, apropiada por la comunidad LGBTIQ+, que describe de manera amplia la apertura y fluidez de preferencias sexuales e identitarias.

¿Es lo mismo que ser bisexual?

De manera práctica en algunos casos quizás no haya muchas diferencias, la pansexualidad no es lo mismo que la bisexualidad justamente porque en la bisexualidad se habla de un sistema binario, en el que el sexo biológico y el género siguen jugando un rol particular. Puede que dentro de la bisexualidad se tengan en cuenta aún los comportamientos y roles asociados a los hombres y a las mujeres como un punto importante dentro de la preferencia sexual.

La vida amorosa de Ava Phillippe

Actualmente, tiene una relación sentimental con Owen Mahoney, un joven que no hace parte del mundo de la fama y es también estudiante de la Universidad de Berkley como Phillippe. Se sabe de su existencia porque Phillippe y él han aparecido juntos en algunas publicaciones de la joven. De cualquier manera, la respuesta de Ava Phillippe representa la perspectiva de muchos jóvenes de su generación que actualmente cuestionan de manera muy abierta los estándares convencionales de las relaciones binarias, la identidad sexual y el género sin mucha timidez.