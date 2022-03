Las luchas internas de Diego Cadavid para que la depresión no le gane la batalla

Diego Cadavid aseguró que el acompañamiento de su novia, Laura Archbold y de su familia es lo que le ha permitido superar los episodios de depresión. Foto: Cromos

Diego Cadavid lleva años actuando y aunque en su vida profesional se caracteriza por interpretar personajes de producciones exitosas como Yo soy Betty la fea, El cartel de los sapos, La saga: negocio de familia, Soñar no cuesta nada o más recientemente en la nueva versión de Café con aroma de mujer, lo cierto es que su intimidad, más allá de los reflectores, se enfrenta a una fuerte lucha contra la depresión.

Te puede interesar: Este es el trastorno mental con el que fue diagnosticado el actor Santiago Alarcón

Fue en el programa La red del Canal Caracol en donde el actor habló abiertamente del tema y dio a conocer que en los últimos años ha luchado contra esta enfermedad mental. También reveló cómo ha afectado su vida y la de su familia, contemplando la idea de quitarse la vida, como ocurrió con Lina Marulanda, quien fuera su novia.

¿Cuál es la causa?

“Cuando se murió mi abuela hace como tres o cuatro años tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo”, expresó el también baterista. Diego mencionó que el origen de esta enfermedad probablemente esté en la separación de sus padres, cuando era un niño, y aunque destacó que nunca le ha faltado el amor de su familia, considera que este hecho pudo haber sido determinante.

De hecho el papá de Diego, que es psicólogo de profesión, tan pronto se dio cuenta del trastorno que sufría su hijo, intentó ayudarlo, pero hubo un momento en que se dio cuenta que él necesitaba de ayuda más especializada.

Los peores pensamientos

“El suicidio es una posibilidad que nunca voy a dejar de contemplar”, indicó recordando el caso de su expareja, la modelo Lina Marulanda, quien murió en 2010. El actor confesó que en su adolescencia intentó quitarse la vida, hecho que fue traumático para su familia, que siempre está muy pendiente de él.

En la última parte de la entrevista Cadavid se refirió a J Balvin, quien también ha revelado sufrir de ansiedad y depresión e hizo un llamado a prestar atención a la salud mental. Hace unos meses el actor Santiago Alarcón también confesó sufrir de depresión y destacó lo importante que es buscar ayuda especializada, así como la necesidad de que se reconozca como una enfermedad que incapacita y requiere atención médica y del acompañamiento del núcleo familiar.

También puedes leer: ¿Qué es la depresión, cuáles son sus síntomas? Descubre si la padeces