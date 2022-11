Las razones por las que Shakira le habría dicho no a su presentación en Catar

Hace unos meses, Shakira ha estado en el ojo público más por su vida privada que por su carrera pues tras confirmarse su separación con Gerard Piqué, la barranquillera no ha podido estar fuera de los titulares.

Además la artista no solo ha tenido que afrontar el tema de su ruptura, también ha estado al tanto de la salud de su padre y de la justicia española, pues la Fiscalía de ese país la acusa de fraude y deberá enfrentarse a juicio para demostrar su inocencia.

¿Shakira le dijo que no a Qatar?

La colombiana continúa creando música y su nuevo álbum, el cual muchos de sus fanáticos ya están esperando no ha defraudado.

Canciones como ‘Te felicito’ como ‘Monotonía’ se han robado el protagonismo en las listas de música de todo el mundo y por supuesto en el Mundial de Qatar, varios fanáticos esperaban escucharlas.

No obstante, este 15 de noviembre se conoció que la barranquillera habría rechazado su presentación en la inauguración de Qatar 2022.

De acuerdo con lo asegurado por Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco Shakira no estaría en la inauguración: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”.

Sobre la misma línea, Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco también dio un mensaje similar: “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”.

Ante estos rumores, un show llamado ‘El programa de Ana Rosa’ le pidió a la colombiana que fuera ella misma la que hablara del tema y dejara sobre la mesa si se presentaría o no en la inauguración de Qatar 2022.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”.

¿Cuánto cobra Shakira por una presentación en vivo?

Shakira es un ícono mundial y si decidiera en este momento hacer una gira, seguro toda la boletería se agotaría. Canciones como ‘Donde están los ladrones’; ‘Antologia’; ‘Hips don’t lie’; ‘Waka waka’; ‘Te felicito’ y muchas más de la lista, han hecho que ella continúe siendo la barranquillera más escuchada en todo el mundo.

Teniendo en cuenta todo el reconocimiento que ha logrado y la cantidad de premios que tiene su lista, por supuesto que sus números han ido en aumento.

De acuerdo con un estudio realizado por Milenio, Shakira hasta el 2020 “llegó a cobrar 200 mil dólares por cada concierto privado. Mientras que en conciertos públicos (con mayor audiencia y venta de entradas, llega a cobrar más de 950 mil dólares)”.