El músico Phil Collins vive un verdadero infierno por cuenta de su tercera esposa, Orianne Cevey. El año pasado iniciaron su divorcio y desde entonces se enfrentan en una batalla legal por los bienes. La mujer ha empezado a rematar los premios de Collins.

Es toda una novela la historia de Phil Collins y Orianne Cevey. La mujer pide la mitad de la mansión en Florida, que según dice el músico le prometió, y como se ha negado a dársela, le ha “sacado los trapitos al sol”. Orianne asegura que se convirtió en un ermitaño y ha abandonado la ducha diaria y hasta el lavado de sus dientes.

Phil la conoció en Suiza cuando ella tenía 20 años y él 42. El cantante abandonó a su segunda esposa, Jill Tavelman y madre de la actriz Lily Collins para casarse con Orianne en 1999, con quien tuvo dos hijos. En 2006 se separaron, pero se dieron una nueva oportunidad en 2015. Según Orianne, el músico le dijo que si se divorciaba de su entonces marido y renunciaba a su participación en su propiedad de 20 millones de dólares en Miami, él le daría una participación del 50% de su nueva casa en Florida. Orianne asegura que Collins intenta romper el acuerdo y se niega a abandonar la mansión en la que vive con su nuevo marido, un músico de 30 años, y sus dos hijos.

Te puede interesar: Pamela Anderson es acusada por la ex de su nuevo esposo

Luego de su primera ruptura fue el propio cantante el que anunció su reconciliación con Orianne: “He vuelto con ella. Estamos juntos desde hace un tiempo y nadie se ha dado cuenta”, reveló Collins a The Sun. Sin embargo, nadie olvida que su divorcio fue el más caro del Reino Unido por encima de Paul McCartney, entregando 25 millones de libras a su ex. La pareja, en su segundo intento, se estableció en Miami porque Phil quería estar más cerca de sus hijos después de sus problemas con el alcohol.

Tras verse obligada a abandonar la vivienda a la que asegura tener derecho por el acuerdo verbal al que habría llegado con su ex, Orianne -que se casó en secreto con un joven músico un mes después de su segunda ruptura con Collins- ha contraatacado sacando a subasta varios discos de oro y otros premios que el líder de Génesis ha ganado a lo largo de su carrera y estableciendo un precio tan bajo como cien dólares, de acuerdo a la información que publica el portal Page Six.

Orianne asegura que su intención es deshacerse de objetos innecesarios ahora que vive en una casa más pequeña, así como que el 10% de los fondos que recaude se destinará a la fundación benéfica Never Give Up, como prueba de que no ha actuado de mala fe. Al parecer, desde que Collins publicó su autobiografía en 2016, su carácter se ha vuelto bastante tosco, su salud ha desmejorado y está cada vez más aislado del mundo. En el libro que lleva por nombre Aún no estoy muerto, revela datos de su vida amorosa y familiar que no gustaron ni un poco a sus allegados y que incluso hizo que sus hijos lo demandaran por difamación.

También puedes leer: Un año sin Kobe Bryant y su hija Gianna