Los retoques estéticos que no le gustaron a Courteney Cox

Courteney Cox es esclava de su personaje más emblemático. Monica Geller, la divertida y a veces cuadriculada en Friends, ocupa un lugar especial en el corazón de los amantes de la serie.

¿Cómo olvidar su afinado sentido del humor y su belleza indiscutible? A raíz de la reunión de los actores (Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer) y el equipo de producción, las estrellas que convirtieron a Friends en un clásico de la televisión han vuelto a protagonizar titulares de prensa.

Hoy les vinimos a hablar de Courteney Cox y un capítulo que poco a poco ella ha ido abordando en entrevistas.

El domingo 20 de febrero, la actriz de 57 años se sinceró al medio inglés The Times sobre su adicción por verse siempre bella y joven. En una actitud reflexiva, dejó varias enseñanzas a sus seguidores.

Courteney Cox y su obsesión por eliminar las arrugas

“Hubo un tiempo en el que decía: ‘estoy cambiando, estoy envejeciendo’. Y procuré perseguir la juventud durante años”, manifestó. “Y no me di cuenta de que en realidad me estoy viendo muy extraña con inyecciones y haciendo cosas en mi cara que nunca haría ahora”.

Los doctores que la trataron

En The Times recordó lo siguiente: “Lo que pasaba entonces es que ibas a un doctor que te decía: ‘Estás genial, pero te ayudaría una pequeña inyección aquí o un relleno por aquí’. Sales y no te ves tan mal y piensas, nadie se ha dado cuenta, está bien. Entonces, alguien te habla de otro médico... Para cuando te das cuenta, tienes capas y capas. No te das cuenta, porque es gradual”.

Las enseñanzas de esta experiencia

“El tiempo pasa tan rápido... No hay duda de que estoy más aterrizada, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué intentar hacer más y qué dejar ir”, dijo Cox. “Me siento como si fuera joven, tengo muchos amigos de treinta años, y no pienso en ello. Para mí, tenemos la misma edad, hasta que lo pienso conscientemente”.

El lanzamiento de su serie

Es la protagonista de Shining Vale, una serie de terror que explora la relación entre una escritora de novelas eróticas y su hija adolescente. Con esta producción, Cox espera renovar su carrera, que siempre estará relacionada con Friends.