¿Quién es Juliana Velásquez, la colombiana ganadora de los Grammy Latinos?

En la noche del 18 de noviembre, Juliana Velásquez se convirtió en la Mejor nueva artista de 2021 en la ceremonia de los Grammy Latinos. La cantante de 23 años ha tenido una prolífica carrera artística en Colombia desde que tiene 6 años. Aquí te contamos cómo comenzó su trayectoria.

Del ‘Club 10′ a Netflix

En 2004, Juliana se convirtió en la ganadora del programa de televisión Angelitos y esto le dio paso a su participación en el programa infantil ‘Club 10′. Allí se convirtió en una de las estrellas que interactuaba con Aurelio Cheveroni, Dino y Mery Moon.

Más tarde, en 2014, Juliana se convirtió en parte del elenco de Play Zone como presentadora principal. En esos años, la actriz también participó en producciones como Super Pá, Niñas mal, Mujeres asesinas y Tu cara me suena. Su experiencia actoral la llevó a ser parte de Historia de un crimen: Colmenares, una serie colombiana producida por Netflix.

La historia se centraba en cómo Luis Andrés Colmenares murió el 31 de octubre de 2010. Juliana fue la encargada de interpretar a Jessy Quintero, la mejor amiga del joven. Recientemente, Juliana estuvo en las pantallas colombianas con su papel de Tatiana Perdomo en la novela Pa’ Quererte.

Actualmente, la artista se encuentre en el rodaje de Siempre fui yo, una serie colombiana producida por Disney+ , en donde la dará vida a Angie.

Su carrera como cantante

Su versatilidad como artista la llevó a incursionar en la arena musical con su álbum de estudio Juliana. En esta producción, Juliana aborda temas personales como los desórdenes alimenticios, el embarazo no deseado y el suicidio a través de sus canciones A la medida, Electricidad y Cóseme.

En entrevista con el programa La Red, la artista afirmó que “yo tuve un tema muy difícil de trastornos de alimentación durante un periodo de mi vida del cual nunca fui capaz de hablar, porque tampoco era consciente de que lo estaba padeciendo”. Añadió que “Cóseme es otra de las canciones más especiales porque habla de la depresión. “La compuse porque hace tres años una persona muy especial para mí se quitó la vida y a mí eso me generó muchas preguntas”.

En los Grammy Latinos 2021

Juliana recibió el galardón a Mejor nueva artista e interpretó su canción Joaquín, producción que la hizo acreedora al Grammy. En su discurso de aceptación, en medio de lágrimas y mucha emoción, la artista visiblemente conmovida se arrodilló de la emoción.

Joaquín es un tema dedicado a los pescadores de Colombia. La cantante dijo “esta canción se llama Joaquín, es una canción que compuse para un pescador de mi país, en Colombia, San Andrés y Providencia, las islas de mi país. Un pescador que salió a trabajar y no regresó. Este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música… Gracias por confiar en mí, a mi familia, mis amigos, productores y a mi mamá, a Dios. Colombia esto es tuyo”.

¿Qué otros colombianos brillaron en los Grammy Latinos 2021?

Camilo fue el gran ganador de la noche con cuatro premios. Otros colombianos que se llevaron el gramófono a casa fueron Silvestre Dangond, Petrona Martínez, Juanes, Karol G y la Orquesta Filarmónica de Medellín.