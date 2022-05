Luis Díaz: Qué edad tiene, su primer equipo y otros datos curiosos del jugador

Los fanáticos de la estrella del fútbol inglés del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, miran un mural que lo representa, en Barrancas. Foto: DANIEL MUNOZ

La fachada de la casa de la familia de Luis Díaz en Barrancas (La Guajira) ya no está blanca ni derruida. Ahora tiene un inmenso mural con los colores de la bandera de Colombia. A la izquierda están pintados los escudos de los cuatro equipos en los que ha jugado Lucho (Barranquilla FC, Júnior, Porto y Liverpool), y en el centro y en la derecha hay dos rostros, justamente celebrando dos de los ocho goles que ha marcado con la camiseta de la selección nacional.

La transformación de este icónico lugar para la familia Díaz es el reflejo de una fantasía que hoy se ha hecho realidad. Fue Luis Manuel Díaz el primero que intentó superarse por medio del fútbol y salir de la pobreza; sin embargo, por falta de oportunidades no lo logró y prefirió dedicarse a formar jóvenes talentos. Cuando tuvo a su primogénito, quiso cumplir su sueño a través de él.

La figura del Liverpool comenzó a los cinco años en la Escuela Club Baller FC, con la dirección técnica de su padre. Allí fue desarrollando las habilidades que lo han llevado a tener una carrera progresiva. Lucho siempre respondió a la pobreza y a la falta de recursos con ganas, buena cara y una firme decisión por salir adelante, algo que le inculcó su madre, Silenis Marulanda, quien siempre se preocupó por repetirle que primero estaba la educación que el fútbol.

Luis, que hoy tiene 25 años, fue un joven aplicado en el colegio. Cuando estaba en casa, solo quería jugar a la pelota con sus hermanos Jesús y Róger, quienes hoy están cerca de debutar como futbolistas profesionales. A los 10 años vivió su primer éxito, cuando formó parte de los programas deportivos de Cerrejón en La Guajira y participó en un Torneo de Escuelas Nacional de Fútbol Asefal en Barranquilla, en 2009.

Fue elegido como el mejor de la competencia, tras marcar un gol maradoniano en la final, sacándose a todos sus rivales desde su arco para lograr el tanto del triunfo de su equipo, que era dirigido por el legendario Arnoldo Iguarán. En 2012 le llegó su primera oportunidad para integrar la selección de Colombia. Lo convocaron a un microciclo de trabajo de la sub-15 y sus padres debían costear el viaje hasta Bogotá. Les tocó reunir plata de donde no tenían y en cuestión de horas lograron organizar todo para poderlo enviar a la capital.

A pesar de su buen rendimiento en torneos como la Copa América Indígena, don Luis Manuel no lograba ubicar a Luis en un equipo grande, así que en enero de 2015, al enterarse que había pruebas para entrar al Júnior de Barranquilla, viajó hasta la sede de Bomboná para llevar a su hijo. Fueron más de siete horas de camino desde Barrancas hasta Barranquilla. Se hospedaron en el barrio Las Nieves, en donde vivía su tío, Wilson Díaz.

La prueba fue en una cancha arenosa, en la que no era fácil controlar la pelota. Pero esto no fue impedimento para que Lucho pudiera mostrar su talento. “Hizo exactamente lo mismo que se le puede ver hoy en los partidos del Liverpool. En ese entonces era un pelao muy flaquito y desequilibrante. No le quitaban el balón”, recuerda Juan Carlos Cantillo, el primer entrenador del Júnior que lo vio en acción.

Quedó tan impresionado, que hizo sonar el silbato, paró la prueba y llamó a los demás entrenadores que estaban a cargo de las otras categorías para que se acercaran a esa cancha a ver a Luis Díaz. Llegaron Melquisedec Navarro, Fernell Díaz, Octavio Rivera y Álex de Alva. Todos quedaron atónitos y decidieron dejarlo en un proceso de pruebas que duró casi tres meses.

Con 18 años, era muy flaco y al enfrentarse con los jugadores de la categoría sub-20 se veía indefenso. Así que en Júnior decidieron crear una categoría especial para él, con el objetivo de que fuera desarrollando contextura física. “Comenzamos a meterle el lomo a ese flaquito. Tenía fuerza, calidad, habilidad y técnica.

“A los seis meses ya se incorporó al equipo sub-20 y comenzó a marcar diferencia”, explica Melquisedec Navarro, quien no solo fue su entrenador, sino que lo cuidó como a un hijo. “Él vivía en el barrio Las Nieves con su tío Wilson. Júnior le pagaba una plata mensual para sus necesidades básicas. Mientras tanto, su papá vivía en Barrancas, en donde estaba a cargo de su escuela de fútbol. Yo le ayudaba a Luis con los pasajes del bus”, recuerda el profe “Melqui”.

Arturo Reyes, entrenador del Barranquilla FC en ese entonces, oía en los pasillos de la sede del club que todos hablaban de un flaco desequilibrante. Mandó a llamar a Luis Díaz y quedó sorprendido de aquel joven. “Era un jugador con mucha habilidad, que no soltaba tan fácil el balón”, recuerda. Así que en lo que más trabajó con él fue en volverlo un jugador de equipo, que supiera asociarse.

Durante seis meses lo pusieron a hacer trabajos de fortalecimiento con Perci Moncada, quien lo guiaba en un gimnasio al norte de la ciudad, con otros compañeros del equipo como Willer Ditta, Gabriel Fuentes y Hómer Martínez. Su contextura fue creciendo al mismo tiempo que su nivel, por eso no fue mucho lo que duró en el Barranquilla, antes de llegar al primer equipo del Júnior.

“El profe Julio Comesaña me dice que le recomiende pelaos que estén listos para competir. Recomiendo a Luis Díaz y a Sebastián Herrera”, asegura Arturo Reyes, quien casualmente unos años más tarde fue el entrenador que le dio la oportunidad de debutar con la camiseta de la selección colombiana de mayores, en un amistoso ante Argentina, en Nueva Jersey (EE. UU.).

Comesaña lo puso a debutar en un partido de Copa Sudamericana ante Cerro Porteño, y Lucho marcó gol. “Este es un chico diferente, con un talento extraordinario. Él tiene ahora confianza y seguridad de que lo van a llevar a conseguir títulos”, asegura el técnico que lo dirigió en el equipo costeño, con el que Luis ganó cinco títulos, antes de partir al Porto.

En la fachada de la casa de su familia en Barrancas, su pueblo natal, esa que está pintada con un mural que le hace homenaje, queda espacio para poder decorar con los logros que conseguirá en su carrera. Según la gente más cercana a él, a pesar de estar en uno de los mejores equipos y de vivir como una estrella de rock and roll en la ciudad de Los Beatles, no pierde su esencia, la humildad que lo ha hecho grande y que le ha permitido llegar a los lugares que siempre soñó.