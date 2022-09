Marcela Carvajal narra las últimas horas de Toto Vega: “Tenía dolor de cabeza”

La muerte del actor Toto Vega ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, amigos y familiares. Vega de 52 años se encontraba en Barichara junto a su esposa, Nórida Rodríguez, quienes son los creadores del Festival de cine verde de Barichara y finalizaban una jornada de 4 días de festival.

El domingo 25 de septiembre el actor cerró con un emotivo discurso el festival junto a su esposa para despedir esa edición. Minutos después sufrió un percance de salud que desencadenó en la muerte del actor de 52 años.

El cine y la televisión colombiana están de luto tras la partida de Toto Vega. El actor cumplió 30 años de trayectoria en las pantallas. Foto: Instagram

Marcela Carvajal relató las últimas horas del actor Toto Vega

La actriz Marcela Carvajal se encontraba en el festival como panelista en uno de los eventos y, además en la última noche recibió un galardón otorgado a ‘Pejebongo’, el documental en el que participó como narradora. La actriz conocida por su papel como Alejandra Maldonado en ‘Hasta que la plata nos separe’ en entrevista con el programa Día a Día, reveló detalles del estado del actor.

“Nos abrazamos, nos despedimos y ya cuando se cerró la ceremonia, Nórida, detrás de bambalinas, salió y dijo: ‘¡Una ambulancia, una ambulancia!’. Fuimos a auxiliar a Toto, alcanzamos a ayudarlo a reaccionar. Lamentablemente el puesto de salud de Barichara no fue suficiente y mientras lo llevaron a San Gil ya fue muy tarde”.

Carvajal comentó al programa matutino que durante los días del festival vio que Toto estuvo “tranquilo”, no obstante hubo “mucho estrés y después me contaron que le dolía mucho la cabeza, que llevaba dos días donde le dolía mucho la cabeza. Y cuando él reaccionó allá detrás del escenario me dijo que le dolía la cabeza, entonces yo creo que había unos síntomas entre el estrés, el corre corre del festival”, comentó.

Finalmente la actriz pidió a los presentadores y ante la audiencia respaldar y dar apoyo a la actriz Nórida Rodríguez ante la pérdida de su esposo. “Necesita y merece todo el apoyo”, recalcó Marcela.

“Esto es una tragedia, pero Toto murió haciendo lo que le gustaba, en el sitio que le gustaba y es glorioso poder morir así. Es muy rara la muerte, pero hace parte de la vida”, concluyó la actriz.

El Cuerpo Oficial de Bomberos informó del fallecimiento del artista:

“Con profunda tristeza y asombro por la súbita muerte de nuestro gran amigo Toto Vega, quien por 12 años lideró una iniciativa de cine medioambiental a favor de las comunidades y eligió a Barichara como su epicentro. Dios lo tenga en su santo reino”, citaron del mensaje del organismo de emergencia en el periódico Q’Hubo de Bucaramanga.

Así mismo, lo hizo el Festival después de conocer la noticia de la muerte del actor.

El actor minutos antes de su muerte, pronunció este discurso en e cierre de la XII edición del Festival de Cine Verde: “Ese motivo con el que sirvamos a otros y cambiemos nuestra forma de pensar y abramos un espacio con los grandes realizadores y para la gente que quiere hacer cambios. Así que de ahora en adelante ustedes salen a ser los embajadores del Festival”.