Margarita Rosa de Francisco sobre la belleza: “me insultan porque me vuelvo vieja”

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Con sus opiniones, la actriz es tendencia cada tanto, despertando pasiones y críticas de quienes la siguen.

Son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en redes sociales como Twitter, donde debate y da su punto de vista sobre temas coyunturales.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco sobre la belleza?

Como ya tiene acostumbrados a sus cientos de seguidores, la escritora siempre opina sobre diferentes temas, algunos polémicos, otros no tanto.

Esta vez, decidió hablar sobre la belleza y no dejó cabo suelto a su libre pensamiento sobre lo fuerte que ha sido para ella ver el paso del tiempo en su físico, pues a pesar de ser una mujer preciosa, hay cosa que no le gustan.

“Cuándo las mujeres que hemos sido catalogadas como bellas empezamos a envejecer, la gente se ofende. A mí me insultan porque me estoy volviendo vieja” dijo.

En su discurso agregó que “cuando la gente tiene un ídolo, el ídolo te traiciona, el tiempo traiciona la suerte del ídolo o de la mujer y de lo que se considera como bella. Se paga un precio más alto incluso que el de la mujer que no ha sido especialmente considerada como bonita”.

Aseguró que considera que las mujeres bellas tienen que perder ese valor “y si ha sido algo muy importante, entonces el perderlo es dramático. Yo por ejemplo, todavía lo siento y es un poco dramático, me veo al espejo y digo ‘no me gusta esto, no me gusta aquello’ empiezo a ver unos cambios que no me gustan definitivamente”.

Explicó también que “después de los 50 años empiezan a aparecer las señales más rápido y la gente se ofende. He tenido una conciencia más grande del paso del tiempo en mi cara y en mi cuerpo”.

“Le podría proponer matrimonio”

Una vez conocida la entrevista a Margarita Rosa de Francisco, la actriz Marcela Gallego, exaltó las palabras de la colombiana y aseguró que si pudiera le pediría matrimonio.

“¡Amo a Margarita Rosa de Francisco! Le podría proponer matrimonio inmediatamente”, publicó Gallego en su cuenta de Twitter, citando el video.

Igualmente escribió: “Oigan pues lo que dice. Cuanta razón”. Ante esta reacción, fue la misma Margarita Rosa la que respondió de manera muy amable y cariñosa.

"¡Amo a Margarita Rosa de Francisco! Le podría proponer matrimonio inmediatamente. Oigan pues esto que dice. Cuánta razón!"

“Gracias, Marcela, por tu arte. Gracias también a los que comentaron amablemente este post. No todo es trol por acá”, respondió De Francisco.

Más mensajes destacados

Días atrás la actriz, había publicado otro mensaje en Twitter que generó varias reacciones. Fue de nuevo sobre la novela ‘Café con aroma de mujer’.

A través de su perfil, publicó un pedazo de la entrevista que le realizaron en el programa ‘Buen día Colombia’, en el que habló de la novela y destacó uno de los detalles de los que menos se ha hablado de ‘Café con Aroma de mujer’, su música.

Margarita aseguró que la famosa producción no hubiera sido lo mismo sin la música que hizo que la historia tuviera más sentido y vida.

“La música fue más protagonista de los mismos personajes, en eso hay que darle todo el crédito a la gran música y compositora que es Josefina Severino, ella creo que hizo tanto o más que nosotros mismos en cuanto al éxito que esta telenovela tuvo”, dijo.

Cabe mencionar que la actriz fue la encargada de interpretar a Gaviota Suárez, una recolectora que trabaja en el Eje Cafetero y que por azares de la vida termina enamorándose de Sebastián Vallejo (Guy Ecker), que pertenece a la familia que es dueña del cafetal en el que ella y su mamá trabajan arduamente.