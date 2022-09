Shakira dijo estar en su mejor etapa de inspiración: “Me siento creativa”

El pasado 4 de junio se conoció la noticia de la ruptura amorosa entre Shakira y Piqué y desde entonces la barranquillera no había hablado del tema.

También te puede interesar: Khloé Kardashian rompió en llanto al hablar de Tristan Thompson: “Es muy difícil”

Aquí encuentras más contenidos como este

Los rumores empezaron a darse porque Shakira y Piqué ya no aparecían juntos en eventos y había dejado de publicar fotos juntos en sus redes.

Además se decía que el deportista le había sido infiel a la cantante con una mujer de 23 años que trabajaba con él.

¿Shakira sorprenderá con su nuevo álbum?

Producto de su relación de 12 años, Shakira y Piqué tuvieron dos hijos quienes la han acompañado en estos primeros meses después de confirmarse su separación.

Shakira ha puesto su mejor cara en cuanto a la reacción del romance de Piqué con ahora su nueva novia, Clara Chía Martí de 23 años.

Después de varios meses de silencio, Shakira rompió el silencio y se refirió a su separación de Piqué. El futbolista y Clara Chía reaccionaron a sus declaraciones. Foto: Grosby Group - Grosby Group

Este miércoles se conocieron unas palabras de la colombiana luego de que se conociera el comunicado que publicó su oficina de comunicaciones, en el que se confirmaba su separación de Piqué.

Shakira se había mantenido al margen de los medios mientras que Piqué ha permanecido en el ojo de periodistas alrededor del mundo debido a sus viajes y eventos en los que ha aparecido con Clara Chía, con quien, al parecer, tiene un noviazgo de un año aproximadamente.

Este 23 de septiembre, la interprete de ‘Te felicito’ publicó un mensaje que emocionó a sus fanáticos, quienes esperan escuchar su último álbum y volver a encontrarse con la Shakira melancólica de años atrás.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante aseguró que al hablar de su álbum, decía muy segura que ya estaba listo, sin embargo, al parecer aún no está terminado.

“Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble”, fue el mensaje de la artista.

Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble… pic.twitter.com/OhDPTzpYKf — Shakira (@shakira) September 23, 2022

Ante ello, varios de sus fanáticos reaccionaron y aplaudieron que la barranquillera se sienta libre de componer y crear canciones que conecten no solo a ella con su música, sino a cada uno de ellos con sus sentimientos.

“Son tantas las canciones que me gustan tuyas que deseo encontrar una así en tu álbum”; “La creatividad y la melancolía van de la mano, me muero por escuchar tus canciones”; “Algo me dice que con algunas, voy a terminar llorando al lado de mi amiga”; “Vamos Shak eres increíble y seguro ese álbum va a estallarnos la cabeza”; “Mi Shaki nunca decepciona, estoy segura que cada arreglo tiene una razón de ser”; “Te amo, no hay artista como tu, ya quiero escuchar ese nuevo álbum”, fueron algunos de los mensajes en redes.

Puedes leer: Entrevista a Shakira: 5 frases que dejó la colombiana para superar la tusa