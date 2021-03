El veterano actor reconoció estar perdiendo su memoria a corto plazo. Asegura que lo descubrió durante el tiempo de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Michael Douglas tiene 76 años y aunque aún es muy vital físicamente, dijo, para una entrevista a AARP, una ONG norteamericana que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años, que no pasa lo mismo con su mente. El actor expresó que ha visto cómo, en el último tiempo, sus recuerdos a corto plazo se han ido perdiendo.

“A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo… no tanto. Lo estoy investigando”, afirmó.

Te puede interesar: Kim Kardashian regresa a la universidad

Dijo también que pensaba que el tema de su pérdida de memoria tenía que ver con sus excesos del pasado, sobre todo por la marihuana, pero tras consultar varios amigos, que asegura, fumaban más que él, lo ha descartado. Cree que puede ser un tema que enfrenta por la edad.

Douglas aprovechó su charla con AARP para aclarar que ha cuidado mucho de sus hijos adolescentes, fruto de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones, para no repetir la historia de su hijo mayor. Cameron Douglas cumplió más de siete años de condena en una prisión federal por diversos delitos relacionados con el tráfico y el consumo de drogas: “Fue duro, tener que protegerme a mí y a mi familia y decirle a mi hijo mayor que, si sentía que me estaba alejando de él, era porque lo estaba haciendo. Porque tenía miedo de que se matase o de que matara a otra persona. Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Requiere de mucha dureza, pero llegados a un punto, no te queda más remedio que serlo por tu hijo”, recordó Michael.

También puedes leer: Hijo de tigre sale... “Rápido y Furioso”