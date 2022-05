Mo Salah: “Soy el mejor del mundo”. ¿Estás de acuerdo con la dupla de Luis Díaz?

Mohamed Salah en acción contra Marcos Alonso, durante la final de FA Cup, disputada el 14 mayo. El Liverpool ganó en penales. Foto: NEIL HALL

Una pesadilla recurrente de los defensas en la Premier League es vivir un mano a mano con Mohamed Salah. El egipcio, que suele jugar con el perfil cambiado, tiene una zurda impredecible y una velocidad capaz de confundir a los mejores laterales y centrales del mundo.

Parte del éxito del Liverpool tiene que ver con este africano de 29 años. Inicialmente conformó un tridente mortal con Roberto Firmino y con Sadio Mané. Después de ganar una Premier League, la estrella de pelo y barba frondosa se convirtió en una leyenda viviente del club “red”.

Salah no se ha conformado con los logros alcanzados. Ahora va por la revancha ante el Real Madrid en la Champions League. Una vez supo que los de Carlos Ancelotti serían sus rivales en la gran final que se disputará en el Stade de France, en París, encendió los medios de comunicación.

“Recuerdo la última final contra el Real Madrid como si fuera ayer. Ahora llegamos bien preparados y espero poder hacerlo, vengarnos en la próxima final”, manifestó el egipcio. Recordemos que la final que perdió el Liverpool con el cuadro merengue tuvo como ingrediente principal la lesión de Salah provocada por Sergio Ramos al principio del cotejo, en 2018.

Mohamed Salah: “Yo soy el mejor del mundo”

La FWA (Asociación de Periodistas de fútbol) recientemente lo nombró el mejor futbolista del mundo. Al recibir el premio, Salah no escatimó palabras para elogiar su rendimiento. “Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en todo el mundo, verás que soy el mejor. Antes de 2018 algunas personas decían que no podía hacer nada después de dejar Chelsea, pero seguí adelante e hice grandes cosas. Creo que en cierto modo fue positivo y trato de estar en línea”, afirmó el mediapunta.

Su afirmación no pasó desapercibida, algunos la toman como una exageración y para otros el egipcio no se equivoca, pues no tiene que envidiar a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, quienes brillan por su ausencia en las etapas finales de la Liga de Campeones.

Mohamed Salah debutó en el fútbol profesional en 2009 en el equipo El-Mokawloon El-Arab S. C. Tras tres años, migró a Europa, concretamente al Basilea suizo, en el que sedujo al Chelsea. Tras un paso discreto por Londres, retomó su nivel en Italia, primero en Florentina y luego en Roma. En 2017 llegó a Liverpool y desde entonces no ha dejado de ganar títulos importantes (una Champions, una Super Copa de Europa, un Mundial de clubes, una Premier League, una Copa de la Liga y una FA Cup).

Salah y un gran gesto con su compañero Moamen Zakaria

En la última final de la FA Cup, que el Liverpool ganó en penales al Chelsea, Salah invitó a su excompañero Moamen Zakaria, que actualmente está en silla de ruedas por sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Los dos egipcios celebraron en el vestuario y en la cancha en la que Liverpool se inmortalizó una vez más ante un rival fuerte.