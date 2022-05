¿Homofobia? Figura del PSG se habría negado a usar camiseta con los colores LGBTI+

Los periodistas franceses se siguen preguntando qué pasó con Gueye en la fecha en la que se conmemoró el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia. Foto: @PSG_inside

El PSG, el club que domina a su antojo la liga francesa, cumplió con el calendario el sábado pasado contra Montpellier. La noticia más importante del cotejo no fue la goleada de la banda de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe (venció 4 a 0 a Montpellier).

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Lee también: Sin lujos y buscando privacidad, Luis Díaz construye casa en La Guajira

El hecho que ocupó varios titulares de prensa a nivel local e internacional fue la ausencia de Idrissa Gueye, el volante senegalés que no estuvo siquiera en el banco de suplentes. Según varios periodistas galos, el jugador se habría negado a ser convocado por la campaña contra la homofobia que lució el poderoso onceno parisino en su camiseta.

Dicha campaña consiste en los colores de la bandera diversa replicado en las dorsales de los jugadores. Aparentemente, por sus creencias religiosas Guaye prefirió ir a las graderías a decirle no a la discriminación contra la población LGBTI+.

Te puede interesar: De Yerry Mina a Emiliano Martínez: ¿el fútbol es una fábrica de ‘machitos’?

El Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia se conmemora el martes 17, pero el PSG decidió realizar el homenaje el fin de semana pasado. En un deporte que normalmente perpetúa estereotipos de género, iniciativas como la del onceno capitalino representan un avance importante por los derechos de una comunidad sistemáticamente vulnerada en el mundo.

La decisión de Gueye creó un debate entorno al respeto por las creencias religiosas y la discriminación. Gran parte de la prensa europea está pidiendo que se esclarezca la razón por la que el africano no estuvo en la convocatoria del entrenador Mauricio Pochettino. El argentino, al ser consultado por la ausencia de Gueye, sostuvo lo siguiente: “tuvo que dejar la concentración del equipo por motivos personales. Pero no está lesionado”.

Una crítica de la Federación Deportiva LGBTI+

“Es un excelente jugador, pero la religión no debe cuestionarse en el deporte. Podemos decir que la homofobia es una realidad en el deporte. Todos sus compañeros apoyaron la causa y él es la única persona que no. Es importante que se sancione a Idrissa Gueye. Su club realmente necesita comprometerse con esto”, manifestó en un comunicado la Federación Deportiva LGBTI+.

Idrissa Gueye: no es su primera vez

En 2021, Idrissa Gueye también habría evitado participar en la campaña por supuestamente sufrir de problemas estomacales. Por una presunta gastroenteritis, el jugador de 32 años no fue convocado para el cotejo en el que se iba a decirle no a la discriminación contra la población LGBTI+.

El primer futbolista inglés en declararse homosexual después de tres décadas

Jake Daniels, que milita en el Blackpool de la segunda división inglesa, acaba de publicar una carta en la que manifiesta públicamente su orientación sexual.

“Durante mucho tiempo pensé que tendría que esconder la verdad porque quería ser, y de hecho ahora lo soy, futbolista profesional. Me preguntaba a mí mismo si no debería esperar a retirarme para salir del armario, porque ningún otro futbolista profesional aquí ha salido. Sin embargo, sabía que eso significaba mentir durante mucho tiempo y no poder ser yo mismo ni vivir la vida que quiero”, escribió el delantero de 17 años.

La carta de Jake Daniels

“Desde que se lo he contado a mi familia, mi club y mis compañeros, el periodo de darle demasiadas vueltas y de estrés se ha evaporado. Estaba afectando a mi salud mental. Ahora simplemente me siento confiado y feliz de ser finalmente yo mismo”.

“Mis compañeros de equipo han sido un gran respaldo, todos me han apoyado. Han hecho toneladas de preguntas, han estado muy interesados y su reacción ha sido fantástica. Es lo mejor que podría haber deseado”, agregó el futbolista. El jugador admitió que la homosexualidad es todavía un “tabú” en los vestuarios profesionales.

“Por supuesto, soy consciente de que habrá una reacción a esto y que en parte será homófoba, quizás en algún estadio o en las redes sociales. Es un objetivo fácil. Lo veo de esta manera: yo estoy jugando al fútbol y ellos están gritando, pero ellos son los que están pagando para verme y yo vivo mi vida y gano dinero gracias a eso. Así que pueden gritar cuanto quieran”.