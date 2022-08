Murió Diego Bertie, actor y cantante peruano luego de caer de un piso 14

Este 5 de agosto los seguidores del cantante y actor Diego Bertie se levantaron con la noticia de su fallecimiento.

Puedes leer: Video: Shakira, del fantasma de la cárcel al desprecio de Piqué

A los 54 años, el actor peruano Diego Bertie cayó desde un piso 14 en el Distrito de Miraflores en su país natal, Perú.

El hospital de emergencias al que fue trasladado confirmó su muerte.

Estos son los detalles.

Falleció Diego Bertie, actor y cantante peruano luego de caer de un piso 14

Diego Bertie era reconocido por participar en novelas como Canela, Obsesión, Leonela, muriendo de amor y Cosas del amor.

También estuvo como protagonista en la producción de Caracol Televisión llamada “Bermúdez”.

En 1988 el cantante peruano lanzó su primer sencillo y luego, en el 2003, también dio a conocer su segundo disco como solista, titulado Cuando Llega El Amor.

Diego Bertie hace poco había revelado su orientación sexual y dio a conocer algunos detalles de su relación amorosa con el presentador Jaime Bayly.

Este 5 de agosto, sobre las 4:00 a.m. aproximadamente, el portero del condominio donde vivía el artista llamó a Emergencias tras escuchar el impacto, indicó Mario Casaretto, Comandante General de los Bomberos.

Te sugerimos: Las exigencias de Maritza Rodríguez (Sarah Mintz) para regresar a la televisión

Acudieron inmediatamente a atenderlo y fue encontrado en su parqueadero con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Debido a las lesiones fue llevado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El centro de atención dio la noticia de su muerte a través de un comunicado, “nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento”.

El documento finaliza diciendo, “el hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”.

Carlos Sánchez, mánager oficial de Diego Bertie, se refirió a la muerte de su amigo y dijo “estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”.

Leer también: ¿Julio Iglesias dejó por fuera de su herencia a sus hijas? Crecen los rumores