Murió el papá de Jennifer Aniston, el histórico actor de telenovelas John Aniston

Ha sido su hija Jennifer Aniston quien lo confirmó a través de sus redes sociales este lunes festivo al subir imágenes emotivas en su red social de Instagram.

En esta foto de archivo tomada el 22 de febrero de 2012, la actriz estadounidense Jennifer Aniston (izquierda) representa una foto con su padre, el actor greco-estadounidense John Aniston, durante su ceremonia estelar en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

Así se despidió Jennifer Aniston de su padre, John Aniston

La famosa Rachel de Friends despidió a su padre a través de este emotivo mensaje en su red social.

“Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido (...) Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 del 11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos”.

“No te olvides de visitarme”, finalizó Aniston en su emotivo mensaje de despedida a su padre.

¿Quién era John Aniston?

John Aniston actuó en otras series famosas en norteamerica como: “Search for Tomorrow”, “The West Wing” y “Gilmore Girls”. Pero era más conocido por su papel de larga duración en “Days of Our Lives” como el patriarca Victor Kiriakis, un antiguo mafioso que funda la poderosa empresa Titan Industries.

John Aniston , era conocido como John Anastassakis nació en la isla griega de Creta en 1933. Emigró a Estados Unidos cuando tenía 10 años y su familia acortó su apellido a Aniston.

Antes de convertirse en una estrella de telenovelas, Aniston sirvió en la Marina de EE.UU. y apareció en un musical fuera de Broadway, informó Soap Opera Digest.

Obtuvo su fama cuando cuando actuó en “Days of our Lives” en 1985 como el “villano romántico” Victor Kiriakis, un criminal con una inclinación por hechizar a las mujeres de Salem, Illinois.

Kirakis, como Aniston, procedía de Grecia pero era mucho más siniestro: era un mafioso que dirigía una red de prostitución en la ciudad. En el transcurso de la serie, Kiriakis experimentó varios cambios y saltó de un lado a otro entre su personaje de gángster infractor de la ley y un amoroso hombre de familia con la esperanza de recuperar a sus hijos adultos.

John Aniston se casó en 1965 con la actriz Nancy Dow, madre de Jennifer Aniston , que murió en 2016, pero se divorciaron en 1980. Más tarde tuvo un hijo con Sherry Rooney, también intérprete.