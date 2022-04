¡Nació! Esta es la primera foto del bebé de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Greeicy y Mike Bahía se encuentran ansiosos por conocer a su primogénito, que en cualquier momento nace. ¿Será niño o niña? Esto dijo la cantante. Foto: Instagram

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Desde que anunciaron el embarazo de la cantante muchos fanáticos se unieron a los buenos deseos para que todo en el proceso de gestación y en el parto saliera muy bien.

Puedes leer: Bailar como Greeicy Rendón en el embarazo, ¿ayuda o afecta el parto?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Este 21 de abril todos los seguidores y allegados a la pareja conocieron la noticia del nacimiento del bebé. Una que por estos días muchos estaban esperando.

Hijo de Greeicy y Mike

El encargado de dar confirmarla fue el intérprete de Buscándote, quien se mostró emocionado y feliz. A través de sus redes sociales, Mike publicó una emotiva foto junto con un tierno mensaje.

“A partir de hoy dejamos huella compañera Greeicy. Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel”, señaló el artista.

Igualmente, agregó “eres increíble. Te amo siempre”. Ante el anuncio, varios famosos y amigos comentaron la publicación, felicitándolos por la llegada del nuevo miembro de la familia.

“Que felicidad ¡¡Mucho amor para ustedes!! Felicitaciones”; “Hermosa familia, los felicito”; “Por fin nació qué felicidad”; “Felicitaciones para los dos, hermosa familia”; “Muero de amor, qué felicidad”; “Me muero por verlos en su papel de padres. Seguro serán hermosos”; “Se merecen toda la felicidad del mundo para su hogar”; “Ya quiero saber a quién se parece más”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuál es el sexo del bebé?

Muchos de sus fanáticos están a la expectativa por conocer todos los detalles del nacimiento del bebé. Sin embargo, por el momento solo se conoce que ya llegó al mundo.

Aunque durante la gestación, ninguno de los dos habló sobre el sexo del bebé, hace unos días algunos medios señalaron que Rendón había evidenciado el sexo del bebé.

En el video publicado a través de sus historias de Instagram, se puede ver a Mike alistando todas las cosas que necesitaba su bebé para el día de su nacimiento. A lo largo de la grabación hubo un detalle que llamó la atención de los seguidores pues casi todas las cosas eran de color azul y blanco.

Puedes leer: Ante la caída de Greeicy Rendón en embarazo, ¿Qué riesgos sufre el bebé?

El color de la mayoría de las prendas que se vieron dio a pensar que podría ser un niño. Aunque hay otros que aseguran que, actualmente, el color azul no define el sexo de un bebé. “Es varón solo que no quieren decir nada”, “el azul no define el género”, “No por ser azul, precisamente sea niño”, fueron algunos comentarios.

Lo que sí está claro es el nombre con el que fue registrado. Hace unos días se conocieron las fotos de los tatuajes más recientes que se hicieron Mike y Greeicy.

Allí se podía leer la palabra Kai, siendo este el nombre que la pareja decidió ponerle a su bebé. Muy emocionados y a la expectativa de lo que viene, la pareja ahora dedicará su tiempo para la crianza de este pequeño que llegó a sus vidas para llenarla de amor.