The Crown, lo que debes saber de la quinta y sexta temporada

Una de las series más aclamadas y exitosas de Netflix es ‘The Crown’, que relata la historia de la casa real de Windsor de Reino Unido, desde que la reina Isabel II ascendió al trono y en su más reciente temporada, la cuarta, estrenada a finales de 2020, los espectadores vieron la llegada de Lady Di y su turbulenta vida hasta casarse con el príncipe Carlos y el nacimiento de sus dos hijos.

Desde ese entonces los seguidores de este seriado han estado esperando con ansias la quinta entrega, por ahora se conocen varios datos, para empezar, se hace de nuevo un salto generacional, entonces todo el elenco que estuvo presente entre la tercera y cuarta edición le dice adiós a la producción.

Habrá nuevo elenco con nuevas historias, por ejemplo, Olivia Colman será reemplazada por Imelda Staunton, pero en cuanto a cuándo será la fecha de estreno, algo que muchos desean saber, no hay una fecha exacta, solo se ha informado que se lanzará en noviembre de este año. Staunton protagonizó un video compartido por Netflix en sus redes sociales en el que expresa lo dichosa que está de ser parte de este galardonado proyecto.

Otro dato importante para destacar es que este año se dio a conocer que la quinta temporada de The Crown no será la última, de hecho, habrá una sexta, “La idea es hacer esto durante seis décadas, presumiblemente en seis temporadas, y hacer que todo el programa dure entre ocho y diez años”, contó Ted Sarandos, jefe de contenido de Netflix a The Hollywood Reporter.

Peter Morgan, creador de la serie, cuando estaba grabando la quinta, pensó que ahí sería el final, pero luego confirmó la sexta temporada, “Cuando comenzamos a discutir las historias de la quinta, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas”.

Staunton encarnará a la reina Isabel II. Foto: Alex Bailey - Photo Credit: Alex Bailey

“Para ser claros, la sexta entrega no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle”, añadió el reconocido guionista, lo que pudiera decir que no veremos a una Kate Middleton o a una Meghan Markle hacer parte de la historia.

El elenco de The Crown en su quinta temporada

Imelda Staunton, la nueva Elizabeth, dijo a Netflix: “Me encantó ver The Crown desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar ‘The Crown’ a su conclusión”.

Luego de Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter, la princesa Margarita en la nueva entrega será encarnada por Lesley Manville. El príncipe Felipe, primero encarnado por Matt Smith y luego Tobias Menzies, será interpretado por Jonathan Pryce.

Como ya se imaginarán, Emma Corrin no volverá como la princesa Diana, para esta ocasión se escogió a la actriz Elizabeth Debicki. En cuanto al príncipe Carlos, primero encarnado por Josh O’Connor, Dominic West será quien interprete al heredero a la corona inglesa.

Gillian Anderson es la única que regresa, con su papel de Margareth Thatcher, por su parte Lee Miller interpretará a John Major. Dodi Al-Fayed será personificado por Khalid Abdalla, mientras que Olivia Williams será Camilla Parker Bowles.

¿Y la sexta temporada de The Crown?

La quinta temporada retratará los noventas y se espera que la siguiente llegue a principios de los 2000, pero una de las recientes noticias sobre The Crown es que Netflix obligó a Morgan a dar un cambio drástico al final de la sexta temporada, que se encuentra actualmente en producción, para ser más exactos, le exigió al creador dejar un final abierto, para que en un futuro haya la posibilidad de hacer más ediciones y que los príncipes William y Harry tengan más protagonismo.