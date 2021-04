Oprah reveló cómo hizo para que la entrevista con Harry y Meghan no se filtrara

Por primera vez Oprah Winfrey, la presentadora norteamericana de 67 años, habló del detrás de cámaras de la entrevista con Harry y Meghan, aún duques de Sussex, que sacudió a la realeza británica.

Oprah Winfrey fue invitada al programa The Nancy O’Dell Channel para promocionar su libro What Happened To You , y allí abordó el tema de su famosa entrevista con Harry y Meghan. Entre otros detalles dijo que al igual que sucedió con los televidentes, estaba asombrada por lo “comunicativos” que fueron los duques de Sussex. “Me sorprendió, ‘¿Qué? ¿Vas a llegar hasta allí?’ ‘¿Vas a ir hasta allí?’”, señaló.

La periodista aclaró que no fue cierto que se hubiera reunido con la expareja real antes de la entrevista, como se rumoró en algún momento. “No vi a Meghan y Harry antes , pero les envié un mensaje de texto y les dije que la intención es una parte muy importante para mí, díganme cuál es su intención para que podamos estar alineados con nuestro objetivo”, agregó.

Para Oprah lo que hizo poderoso su encuentro en televisión, es que, la intención era la misma, que según dice, era contar la verdad: “Querían poder contar su historia y contarla de tal manera que les permitiera ser lo más sinceros posible”.

Te puede interesar: Lo que se sabe del estado de salud de Willie Colón luego de su accidente en auto

Otro detalle no menos importante era impedir su filtración. Fueron tres horas y 20 minutos de grabación y para lograrlo Oprah reunió a su equipo y lo alineó: “Todos sabemos lo que se dijo aquí y lo importante que es dar confianza a las personas que acaban de compartir eso, así que espero que no salgan al mundo y compartan lo que sucedió aquí”. Adicionalmente, la presentadora pidió a la cadena CBS, por donde se emitió el programa, que se lanzaran clips “muy cuidados y con la intención de que lo publicado no pudiera ser explotado”.

Finalmente Winfrey reconoció el efecto que produjo la entrevista con los exmiembros de la realeza, Harry y Meghan: “No tenía idea de que tendría el impacto destellante que ha tenido y sigue teniendo. Me preparé mucho para eso. Fue muy importante para mí que lo que publicamos en el mundo se publicara en el momento en que todos pudieran verlo y no que las cosas se filtraran”, dijo Oprah.

También puedes leer: Jennifer López busca consuelo en Marc Anthony tras su ruptura