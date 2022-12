“Parezco una vaca”, Mary Méndez muestra el accidente que sufrió

Mary Méndez es uno de los personajes más llamativos de la televisión nacional. Uno de los aspectos por el que más destaca es su personalidad desparpajada. Además de las ocurrencias con las que sale en ‘La Red’, en las redes sociales también se roba la atención de los internautas, además de sacarles una que otra risa.

De hecho, recientemente, la presentadora, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, habló de un accidente que tuvo por culpa de un cosmético.

Resulta que la samaria quiso usar autobronceador, pero el resultado no fue el deseado. En sus historias de Instagram, ella apareció habló de los diversos talentos de las personas en el mundo y justo en ese instante notó que había aplicado mal este producto en uno de sus brazos, ¿cómo quedó? Con unas partes más morenas y otras más blancas.

“Yo, por ejemplo, no tengo talento para echarme autobronceador. ¡No! ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta porque recién me quité un vestido que tenía de manga larga. Se los juro que me acabo de dar cuenta de esto y no lo puedo creer. Es de lo más orgánico que he hecho en mi vida. ¿Y ahora qué hago con esto?”, expresó Mary Méndez en medio de carcajadas.

Eso no fue todo, la celebridad siguió haciendo los comentarios jocosos que tanto la caracterizan: “Yo voy para clima caliente, para fiesta, para vestido de baño. ¿Cómo me voy a presentar así? Será empatármela, ¿no es cierto? Me eché acá, ahora me voy a echar acá (señalando su brazo). Parezco una vaca, toda manchada”.

Mary Méndez habla sobre su “peor amante”

A través de sus historias, Méndez publicó una foto casual en la que estaba haciendo ejercicio, aunque en realidad, lo que más despertó los comentarios fueron las palabras con las que acompañó la imagen.

“¡Fin de semana! Eres un pésimo amante, llegas tarde, duras poco y te vas rápido”. Tras la publicación, los mensajes no se dieron a esperar de parte de varios de sus fanáticos, quienes en su mayoría estuvieron de acuerdo con ella.

“Estoy de acuerdo, los fines de semana se pasan muy rápido, no duran nada”; “Este mensaje me suena a otra cosa: ¿no será que sí tienes amante que no te convence?”; “Yo estoy en las mismas que tú. Creo que el fin de semana debería durar como diez días”; “Será que está haciendo la comparación con el fin de semana o habla de algún ex”; “Se nota que sabes disfrutarte cada día” y “Con quién irás a pasar el fin de semana”, fueron algunos de ellos.