¿Por qué Jhonny Deep no ha mirado a Amber Heard durante el juicio? Por esta razón

En el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard se ha puesto en evidencia que el actor no ha mirado directamente a los ojos a su exesposa en ningún momento, ni siquiera durante su testimonio.

Cuando su equipo de abogados inició la interrogación para hacer examinación cruzada de los testimonios el pasado lunes, se hizo evidente la razón.

¿Por qué Johnny Depp no mira a Amber Heard a los ojos?

Camille Vazquez, una de las abogadas de Depp, le preguntó a Heard:

“Él le prometió que usted nunca volvería a ver sus ojos otra vez, ¿es esto cierto?” La abogada puso una grabación de audio de una reunión que habría ocurrido entre Depp y Heard en San Francisco en 2016, luego de que ella hubiera pedido el divorcio y obtenido una orden de restricción por violencia doméstica en su contra.

En la grabación, ella dice que quiere darle a Depp un abrazo de despedida, pero él está lívido, según dice el medio Toofab. Él le contesta:

“No soy nada para ti, y tú ya no serás nada para mí. No volveremos a vernos. No volverás a ver mis ojos otra vez.” Cuando le preguntaron a Heard si había cumplido su afirmación, ella contestó: “Hasta donde sé, no puede mirarme. No puede.”

La abogada también mostró un audio en el que Amber se escucha diciéndole: “Puedes por favor decirle a todos que fue una pelea justa. Ya vas a ver lo que el jurado y el juez van a pensar. Dile al mundo, Johnny. Diles, ‘yo, Johnny Depp, un hombre, soy una víctima de violencia doméstica. Ya veremos cuánta gente te va a creer o estará de tu lado.”

“Se lo estaba diciendo a un hombre que me golpeaba, claro. Pensaba que era horrible”, contestó Heard. “Al hombre que tú golpeabas”, le dijo la abogada de Depp antes de que Heard contestara: “No podría herir a Johnny”.

A lo que su abogada replicó: “Pensaste que no podría decirle al mundo que él era una víctima de violencia doméstica, ¿verdad?”

“Se me hizo difícil creer que él podría o lo haría. Considerando la relación que teníamos. Sabiendo todo por lo que atravesamos juntos”, contestó Heard.

La opinión de los expertos en estrés postraumático y violencia doméstica:

Según Nicole Le Pera, el efecto del trauma posterior al abuso puede incluir dificultad en conectar historias, hablar, enfrentar lo que rememore el trauma. Muchas personas con estrés postraumático sufren dificultad al hablar, al narrar las experiencias de abuso, y sufren un alto nivel de estrés al tener que enfrentar a su victimario de nuevo.

Considerando la relación tóxica en la que se encontraban y primordialmente de abuso, también tiene sentido la reacción de Depp. Por esto, muchas personas también consideran las actitudes de Heard poco coherentes y algo extrañas, dado que alega que Depp la maltrató a diario durante años, y su comportamiento no es usual dentro de lo que presentan las víctimas de abuso doméstico.

La revisión de las pruebas continúa y Depp está demandando a Heard por $50 millones de dólares por daños luego de que Heard afirmara que era una superviviente de abuso doméstico en una carta abierta en el Washington Post en 2018.

Aunque ella no nombró a Depp en el artículo, sugirió con suficiente información de quién se trataba y esta implicación afectó negativamente a Depp, haciéndole perder varios contratos por varios años. Ella contrademandó por 100 millones de dólares.

