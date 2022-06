Premios Heat 2022: Carlos Vives, Mijares y Eladio Carrión en conferencia Foto: Cortesía

Los artistas dieron sus apreciaciones sobre la música y el momento especial que están viviendo al reencontrarse.

El cantante samario Carlos Vives, por ejemplo, en conferencia explicó el concepto que ha desarrollado con su último álbum “Cumbiana”, un álbum que empezó en 2020, y que este año motivó un segundo volumen. Y es que al samario ha llegado a recorrer varios de los departamentos de nuestra país para hacer una investigación de los ritmos típicos latinoamericanos, principalmente los colombianos, que lo han convertido en casi un historiador de la música de la región.

“Funcionar el vallenato con el rock, me decían no es correcto, eso no se puede hacer, a no ser que descubramos dentro del vallenato nuestro rock o dentro de nuestra cumbia nuestro rock. Entonces ese camino de entender que desde mi folclor iba a nacer mi rock o mi pop o mi muisca moderna es lo que me permite conectarme con mi público”, comentó el cantante Vives junto a la moderadora de la entrevista, María Angela Rubini.

El samario también comento, que le gusta trabajar con los artistas que quieren trabajar con él, que entienden un poco lo que se hace y saben por dónde conectarnos “Por eso me he conectado con músicos de Puerto Rico que nunca nos habíamos hablado o conocido, pero entienden cómo conectar nuestra música”, comentó Vives.

Por otro lado, el rapero y cantante de trap, Eladio Carrión también estuvo presente en esta conferencia de los Premios HEAT y comentó

“Yo de joven sabía que quería tener algo grande para mí, porque tenía una pasión por lo que hacía, entonces supe en ese momento que quería ser éxito, quizás no famoso, pero sí exitoso. Pensé que iba a ser un nadador profesional”, comentó en nominado a los Premio HEAT en la categoría Mejor colaboración y Mejor Artista Urbano.

“Amo estar con mi familia, me gusta descansar, viajar mucho, me disfruto a mi familia, vivir mi día a día”, comentó el artista de trap.

El cantante mexicano Manuel Mijares fue galardonado con el Premio Oro por ser una leyenda prominente de la música latina debido a sus más de 30 años de carrera en el género de la balada y el pop en los Premios HEAT, este jueves 2 de junio se llevará a cabo la 7ma edición de estos premios desde la ciudad de Cap Cana en República Dominicana.

Horas antes de recibir el galardón, el artista estuvo en conferencia y habló de sus hijos y su exesposa Lucero.

“Ella (Lucerito Mijares) ha cantado en un par de conciertos míos y con Lucero también ha cantado. Pero ella es de no querer hacerlo hasta el día que está allí”, dijo Mijares. “Yo la veo a ella muy aplicada en lo que es cantar, me encanta escucharla, donde se desata es en el regadera. Es increíble cómo se pone a cantar. Le encanta el teatro musical y se pone a cantar alguna de alguna obra de teatro musical”, comentó Mijares

“José es más a la música y la beba (Lucerito) hacía el canto, como en la casa siempre oímos de todo tipo de música desde Sinatra, Jim Martín, pasando por Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Maluma, es decir por todos los géneros de la musicales, ellos están acostumbrados a escuchar de todo, no es lo que está sonando sino un gusto por la música en general”, comentó el mexicano desde Cap Cana.