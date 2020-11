Gabourey Sidibe, quien saltó a la fama como protagonista de la película Precious, se comprometió con su novio Brandon Frakel.

Gabourey acaba de anunciar a través de sus redes sociales que ella y su novio irán al altar. La actriz de 37 años compartió detalles de la pedida de mano con un par de fotos y un emotivo mensaje: “Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero creo que es porque es muy fácil ver nuestros corazones y mutuas intenciones. Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido, el humano más dulce que existe”, decía la primera parte de su publicación.

De acuerdo con la revista People, la relación entre Gabby y Brandon comenzó en mayo de 2019 y desde entonces lucen muy enamorados. Él también expresó su emoción por la respuesta de la actriz a su propuesta de matrimonio: “Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo “¡SÍ”! Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Formamos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Eso me gustó, así que le di el anillo. Te amo hasta la luna y más allá”.

Brandon trabaja en alianzas estratégicas en el área de entretenimiento y tecnología, y según su perfil de Instagram, es un apasionado del fitness, los viajes y los gatos. Entre sus logros está el haber conseguido un acuerdo de Calvin Klein para Yung Lean.

